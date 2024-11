EICMA 2024. Ultraviolette, dall’India all’Europa con la F77 Mach2

Ad EICMA Ultraviolette porta la F77 che potremmo vedere molto presto anche su strada.

Lo scorso anno Ultraviolette aveva stupito con la superbike F99. Quest’anno la moto da guardare con più attenzione è la F77 Mach 2. Un veicolo dalle prestazioni meno estreme, ma che, a differenza della F99, potremmo vedere molto presto anche in strada. Recentemente infatti ha ottenuto la certificazione globale di conformità che di fatto apre al brand indiano il mercato europeo.

La moto indiana è classificata internazionalmente come veicolo L3e e potrà circolare su strada in 40 paesi in tutto il mondo, compresi quelli dell’Unione Europea. Arriveranno prima in Germania e Turchia e poi negli altri Paesi.

Come è fatta la Ultraviolette F77 Mach 2?

Le linee non badano all’eleganza ma piuttosto a un forte impatto e trasmettono sportività e potenza. Di potenza effettivamente ce n’è abbastanza. Il motore nella versione Recon è da 30 kW eroga una coppia di 100 Nm e arriva a una velocità massima di 155 km/h.

L’accelerazione è notevole con un 0-60 km/h in 2,8 secondi. L’autonomia dichiarata varia dai 323 km della mappatura più parsimoniosa ai 186 km di quella più sportiva. Il numero più impressionante però è il prezzo: arriverà in Europa a 9.990 euro.

