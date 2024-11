EICMA 2024, il Salone del Motociclo di Milano torna in Fiera a Rho con tante novità anche elettriche, tra moto, scooter, eBike e quadricicli.



EICMA è il momento più importante dell’anno. Alla 110° edizione del Salone del Motociclo di Milano molti brand scelgono di svelare le novità 2025 o i progetti futuri. Nei padiglioni della Fiera di Rho ci sono ancora tantissime novità a benzina rispetto a quelle elettriche e i veicoli a zero emissioni restano per lo più progetti futuri. Ma i marchi (affermati o emergenti) di settore non hanno deluso le aspettative portando novità concrete e in alcuni casi coraggiose.

Arrivano in particolare dall’Asia le tecnologie più avanzate e fantascientifiche, ma anche i produttori occidentali stanno ampliando la gamma. Ci sono poi alcuni debutti importanti nel mondo elettrico, con marchi storici che si confrontano per la prima volta con il futuro della mobilità. In generale vediamo un aumento delle “cilindrate” con prodotti più muscolosi che ampliano l’offerta e si affiancano ai sempre più diffusi ciclomotori elettrici.

Molto forte anche la presenza di quadricicli che con i propulsori elettrici risolvono i problemi di vibrazioni, acustici e ambientali. Sempre più in sordina invece le due ruote a pedali che ad EICMA sembrano essere sempre più accessorie.

Ecco le novità più interessanti che abbiamo visto ad EICMA 2024:

Ultraviolette F77 Mach2

Can-Am Pulse e Origin

Platum E-Moped Fiat 500

Quadricicli elettrici

