EICMA 2024. Tailg lancia lo scooterone S96 MAX

Anteprima mondiale ad Eicma per il nuovo scooterone elettrico prestazionale del colosso cinese TAILG. L’S96 MAX si distingue per il motore potente e un sistema di ricarica ultraveloce delle batterie.

Forte di un’offerta amplissima di mezzi a due e tre ruote elettrici, il colosso cinese TAILG si è presentato al Salone milanese di EICMA 2024 con un nuovo modello di moto a zero emissioni, l’S96 MAX. Design compatto e prestazioni di alto profilo sono le caratteristiche promesse da questo scooterone che dovremmo vedere presto anche in Europa.

Lanciato come il modello più avanzato dell’intera gamma Tailg, il nuovo S96 MAX è equipaggiato con un motore integrato tre-in-uno (Star Ring Strong Magnetic Motor), che fonde motore, trasmissione e controllo elettronico in un unico design compatto. La potenza di picco è di 15 kW, che consente prestazioni elevate con velocità di punta fino a 120 km/h e accelerazioni 0-50 in appena 3,5 secondi.

Tailg fa sapere che in questo modello l’autonomia complessiva è aumentata del 13,5%, così come l’efficienza del recupero energetico, al netto di dimensioni e peso del motore ridotti del 50%.

Ricarica rapidissima

Dettaglio interessante, l’S96 MAX si affida all’innovativo sistema di ricarica rapida Nebula. Tramite una stazione personalizzata, infatti, questo sistema di ricarica ultraveloce permette di raggiungere l’80% di carica in soli 10 minuti, con una potenza di 20 kW, grazie ad una tecnologia specificamente progettata che riduce i tempi di sosta e i costi di produzione.

A livello di dotazioni tecnologiche, la moto si presenta con diverse funzionalità, tra cui un cruscotto intelligente TFT con interazione multi-schermo, ricarica wireless da 55W e telecamere HD anteriori e posteriori.

Ad Eicma 2024, Tailg ha messo in mostra altri 12 modelli di punta della sua ampia gamma: dalle moto elettriche ad alte prestazioni alle enduro sportive, dagli scooter urbani ai modelli cargo.

In una visione di espansione anche europea, l’azienda cinese ha annunciato di avere già pronti alcuni modelli già certificati per i nostri mercati, tra cui le serie di moto off-road Y1, Y3 e Y5.

