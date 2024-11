Eicma 2024. Silence ha la sua prima e-moto, la S05 Weekender

Silence è approdata al Salone di EICMA con importanti novità. Il brand spagnolo ha infatti presentato in anteprima il suo primo modello di motocicletta elettrica. A Milano anche una nuova versione dello scooter S02 e un prototipo di scooterone GT.

Alla fine Silence ha fatto le cose in grande, lanciando in contemporanea tre nuovi modelli elettrici che rappresentano la spinta verso il futuro green del marchio. Due moto e uno scooter, che si sono presi la scena ad EICMA 2024.

La notizia più rilevante è lo step in avanti fatto con la nuova S05 Weekender, a conti fatti la prima “vera” motocicletta della Casa. Una moto elettrica progettata per l’uso urbano quotidiano ma allo stesso tempo capace anche di performare su sentieri non proprio asfaltati.

La nuova moto nella sua versione top (S05 Plus) arriva ad una velocità massima di 120 km/h con un’autonomia dichiarata di 130 km. Monta un motore da 7 kW e ha un design leggero (94 kg senza batteria), freni ABS e display touch-screen da 7 pollici. Inoltre, sotto il finto serbatoio è presente un ampio vano portaoggetti per il casco.

La versione base S05 ha invece una velocità massima limitata di 100 km/h.

La moto dovrebbe essere disponibile già per la fine del 2025 a prezzi non ancora comunicati.

Lo scooter S02 si fa più robusto

Insieme alla moto, Silence ha presentato ad Eicma anche il Model Year 2025 del suo scooter S02, adatto sia per l’uso privato che professionale, essendo il mezzo prescelto per il servizio di sharing che l’azienda offre in alcune città spagnole.

Il nuovo modello elettrico si presenta più robusto con ruote più grandi che garantiscono maggiore stabilità e sicurezza. È comunque ben manovrabile per la categoria (pesa 130 kg con la batteria) ed è dotato di un vano sottosella per riporre il casco.

Sono previste due versioni: ciclomotore L1e e scooter L3e, con velocità fino a 90 km/h. L’autonomia è di 133 km per la versione più potente.

La batteria removibile da 5,6 kWh è la stessa presente sulla S05, condivisa anche dal prototipo GT-SX che Silence ha portato come terza novità ad Eicma.

Il concept per i viaggi più lunghi

Gli spagnoli stanno lavorando allo sviluppo di questa sorta di scooterone gran turismo elettrico, che sarà dotato di due batterie in grado di garantire un’autonomia di oltre 200 km per spostamenti di ampio raggio.

Esteticamente la moto è muscolosa all’avantreno e offre protezione aerodinamica sia per il pilota che per il passeggero. Dispone di un ampio spazio portaoggetti sotto la sella, in grado di contenere comodamente due caschi integrali.

Ulteriori dettagli verranno svelati più avanti.

