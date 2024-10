Eicma 2024, sarà l’edizione dei record

Le aspettative per l’edizione 2024 di Eicma sono altissime con 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi.

Questa mattina è stata presentata l’edizione 2024 di Eicma. Quella che festeggia i 110 del Salone di Milano e quella che, stando ai numeri della vigilia, potrebbe segnare numeri record. Non solo in termini di pubblico (per quello faremo i conti dopo) ma in termini di espositori, marchi presenti e superficie. Per semplificare si può riassumere dicendo che dai 4 padiglioni di qualche anno fa, si è arrivati a 10, con 330mila metri quadrati occupati nell’intero quartiere espositivo (record storico).

Ospiteranno 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi e come al solito tanti eventi e intrattenimenti. Ben il 70% degli espositori sono internazionali e oltre un quarto sono debuttanti, a dimostrazione dell’ampio respiro della manifestazione. Oltre alle novità di mercato ad Eicma si potrà assistere a spettacoli e gare, oltre che incontrare di persona i campioni e le leggende del motorsport. Ampio spazio al gaming, alle mostre e alla sicurezza. Insomma Eicma spazia a 360° intorno al concetto di due ruote e anche quest’anno si presenta come il paese dei balocchi per gli amanti delle due ruote.

L’edizione numero 81, si terrà dal 5 al 10 novembre prossimi a Fiera Milano-Rho. Il martedì 5 l’esclusivo press day, mercoledì 6 il giorno riservato a stampa e professionisti del settore. Da giovedì 7 a domenica 10 l’apertura al grande pubblico.

Ed è stato proprio il presidente Pietro Meda a spiegare il tema di quest’anno: “Da una parte c’è la volontà di celebrare la storia dell’esposizione, la più longeva al mondo, dall’altra la convinzione dell’unicità e della centralità conquistate del nostro evento per l’industria e gli appassionati: EICMA ad ogni edizione segna obiettivamente un prima e un dopo e lo fa grazie al grande investimento organizzativo, alla risposta del pubblico e all’impegno delle aziende partecipanti”.

A Eicma 2024 anche per fare acquisti e divertirsi

Anche quest’anno ci sarà anche il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.

Immancabile ovviamente anche MotoLive, l’area esterna dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni, ma anche lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli. Immancabili le esibizioni di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road. MotoLive ospiterà quest’anno nuove gare, nuove attrazioni e soprattutto una competizione con le più grandi leggende del motorsport.

I biglietti di Eicma 2024

Biglietti d’ingresso su eicma.it: 20 € (più 1,50 € di spese fisse di gestione) il prezzo dell’intero, mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, è in vendita a 10 euro (più 1,50 € di spese fisse di gestione), due euro in meno rispetto al 2023. Infine, tra le altre novità dell’edizione 2024, troviamo il biglietto pomeridiano. È disponibile in un numero contingentato al prezzo di 14 € per l’intero (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) e di 7 € (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sarà valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione.

