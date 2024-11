EICMA 2024. Per Nerva tre nuovi scooter in arrivo

Al Salone milanese il brand spagnolo Nerva presenta la versione definitiva di tre nuovi modelli di scooter elettrici. EXE II è l’evoluzione del primo modello EXE; il LIFT è il “fratello” minore compatto; il CARGO lo scooter per l’ultimo miglio.

Nerva EXE II

Un’evoluzione tecnica e stilistica del primo scooter della Casa, l’EXE. Così si presenta ad Eicma EXE II, che mantiene l’impostazione da Gran Turismo aggiungendoci un design rinnovato e, soprattutto, una batteria più performante da 7,8 kWh (5,7 kWh quella della EXE). Quindi più autonomia e più potenza offerta al motore da 11 kW (picco di 19 kW), valori anch’essi aumentati rispetto a quelli del primo modello.

La velocità massima dell’EXE II è di 130 km/h, per un’autonomia dichiarata che raggiunge circa i 90 km. In modalità ECO, utile per l’utilizzo urbano, l’autonomia può arrivare però fino a 180 km.

A livello di dotazioni, da sottolineare la presenza di un quadro strumenti panoramico OLED da 8,8 pollici – comprensivo di connettività con il cellulare e di navigatore GPS tramite l’APP Carbit Ride – del sistema di avviamento Keyless, dell’ABS antibloccaggio con doppio freno a disco anteriore e del controllo di trazione TCS.

Il lancio del Nerva EXE II è previsto per febbraio 2025.

Nerva LIFT

Dalle dimensioni più compatte rispetto ad EXE e EXE II, è il nuovo scooter elettrico Nerva LIFT, destinato ad un uso prevalentemente urbano pur adattandosi bene anche alle gite fuori porta.

Dal design moderno e sportivo, il nuovo modello pesa 30 kg in meno dell’EXE, condividendone la parte propulsiva: motore da 6 kW (9 di picco), velocità massima di 100 km/h, autonomia in modalità ECO dichiarata a 130 km.

La batteria Blade litio-ferro-fosfato da 4,1 kWh si ricarica in 3 ore fino all’80%.

Presenti tutte le dotazioni tecniche e gli equipaggiamenti già in carico ai due EXE:

Il LIFT sarà il primo veicolo della nuova generazione Nerva ad apparire sul mercato il prossimo gennaio 2025.

Nerva CARGO

NERVA ha infine deciso di ampliare il proprio raggio d’azione anche al settore commerciale/professionale, lanciando ad Eicma il modello CARGO. Si tratta di uno scooter elettrico monoposto pensato per le aziende o i piccoli negozi che necessitano di un veicolo per la consegna delle merci nell’“ultimo miglio” in città.

Cargo ha infatti un’elevata capacità di carico, grazie al Top Case integrato con portata fino a 70 kg. Si avvale di un rigido telaio multitubolare in acciaio e monta il motore derivato dal modello EXE da 6 kW.

Le batterie Blade al litio-ferro-fosfato sono fornite da BYD, con capacità di 5,2 kWh accompagnate da un caricabatterie rapido da 3,3 kW che consente la ricarica completa in circa 2 ore.

La velocità massima è limitata a 110 km/h mentre l’autonomia in modalità ECO è di 140 km.

Il Nerva Cargo sarà disponibile a partire da gennaio 2025.

