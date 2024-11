EICMA 2024. Nuovi caschi integrali di Tucano Urbano

Tra le novità viste ad EICMA 2024 anche due nuovi caschi integrali di Tucano Urbano, uno con mentoniera staccabile e un flip-back.

La massima visibilità nel nome della sicurezza. TUCANO URBANO sceglie EICMA 2024 per presentare due importanti novità: due caschi integrali. Sono i primi del brand italiano e come da abitudine sono pensati prima di tutto per rispondere alle esigenze della mobilità urbana.

Tucano Urbano Hyperlink

Il primo casco è omologato P/J ECE 22.06. Senza entrare nei dettagli tecnici, risponde ai requisiti di sicurezza di un casco integrale e, se togliamo la mentoniera anche a quelli di un jet. La possibilità di togliere la parte inferiore permette di riporre il casco nei vani sotto sella meno spaziosi ma soprattutto permette di avere due caschi in uno utilizzando l’Hyperlink come un jet nei mesi estivi.

Un accorgimento importantissimo riguarda la visiera. Infatti Tucano ha allargato il campo visivo orizzontale fino a 230° e quello verticale fino a 105°. Questo accorgimento aumenta decisamente la sicurezza perché permette di scorgere con la visione periferica anche i pericoli provenienti dai lati.

“Siamo molto orgogliosi – spiega Florian Martin, direttore marketing di MANDELLI Group – di tenere a battesimo in EICMA il nostro primo casco modulare urbano. E sottolineiamo ‘urbano’ perché nella progettazione abbiamo curato ogni dettaglio per coprire le esigenze di chi usa le due ruote in città. Quindi, per prima cosa, abbiamo voluto che la visuale fosse la più ampia possibile per dare la possibilità di tenere sott’occhio qualsiasi pericolo; in secondo luogo, abbiamo reso la mentoniera removibile in funzione della praticità: il nostro HYPERLINK si può infatti facilmente riporre nel sottosella o nel bauletto, anche insieme a un altro casco. Il che è davvero una bella comodità per chi viaggia in coppia o ha mille appuntamenti e non vuole portarsi dietro il casco”.

L’Hyperlink è disponibile in tre colori: il Matt Black, il Matt Light Grey e il Glossy Nardo Grey. Il costo è di 199,99 € con predisposizione Bluetooth by MIDLAND®; oppure a 299,99 (solo Matt Black) con l’interfono SMARTCOM by MIDLAND® già integrato.

Tucano Urbano FastFlip

Debutto anche per il FastFlip. Anche qui un casco integrale, ma la mentoniera invece che essere staccabile è ribaltabile di 180°. Con un semplice gesto si può quindi trasformarlo in un jet visto che il casco è omologato omologato P/J ECE 22.06. Il prezzo è di 274,99 €.

