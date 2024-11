EICMA 2024: le novità di casa Vmoto

Un innovativo sistema integrato di tecnologie (Vmoto EMS), studiato per semplificare esigenze di ricarica, autonomia e gestione delle due ruote elettriche. Un nuovo modello di moto green ad uso privato o professionale. Questo il menu principale con il quale Vmoto si presenta ad EICMA 2024.

Una partecipazione al Salone milanese quest’anno focalizzata principalmente sull’universo aziendale e professionale, con novità interessanti nel campo delle due ruote elettriche che la multinazionale australiana è pronta a svelare in anteprima.

Luci puntate in primis sulla presentazione del nuovo ecosistema integrato EMS-Electric Mobility Solution, progettato per offrire “ricarica veloce, gestione intelligente e un’esperienza di utilizzo semplificata per chi opera con veicoli elettrici nel quotidiano, sia nel settore privato che professionale”.

Il sistema integrato EMS

Nello specifico si tratta di un pacchetto di tecnologie innovative studiato per affrontare le esigenze sempre più marcate in tema di ricarica, autonomia e gestione dei mezzi green su due ruote.

Un sistema integrato che sfrutta componenti avanzate e che comprende un software di management dedicato all’utilizzo B2B (Vmoto Fleet Platform), un sistema swapping per batterie (Vmoto Swapping Station), ma anche colonnine di nuova generazione con connettori Type2 (Super Fast Charging Station) e batterie a ricarica rapida da 74V.

Un nuovo modello: Vmoto VS4

Tra le novità di Vmoto presenti ad EICMA spazio anche ad un nuovo modello di moto elettrica, il VS4. Si tratta di un mezzo progettato per un utilizzo privato ma che si presta per caratteristiche anche ad un trasporto di tipo professionale.

