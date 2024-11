EICMA 2024. Italmoto porta l’edizione “Titanium” della Trionfale

La versione Titanium della Trionfale spicca nello stand Italmoto ad EICMA. L’edizione limitata in soli 100 pezzi.

La Trionfale è il modello più riconoscibile e di design della gamma Italmoto. Sembra una piccola motocicletta, ma invece è un’eBike. Le Ruote Fat da 24 pollici le conferiscono infatti un’aria più muscolosa oltre che essere l’ideale per muoversi su tutti i fondi stradali. Il confort poi è garantito anche dalla doppia ammortizzazione sia anteriore che posteriore.

La Trionfale è spinta da un motore brishless Bafang posizionato sul mozzo della ruota posteriore. È alimentato da una batteria da 700 Wh che può essere ricaricata in circa 4 ore e garantisce un’autonomia dichiarata di un’ottantina di chilometri. L’eBike Italmoto monta un cambio Shimano a 7 rapporti e un display digitale per avere sotto controllo tutte le informazioni di guida.

Ad EICMA 2024 la Trionfale arriva nell’edizione limitata “Titanium” con una livrea davvero elegante e sarà disponibile in soli 100 esemplari. Il prezzo è di 2.690 euro.

Area factory Italmoto

Ad EICMA è stata allestita anche un’area factory con una riproduzione in miniatura del sito produttivo che ogni giorno a Caserta dà vita alle eBike. Qui, Italmoto si presenta non solo come azienda produttrice dei prodotti a marca Italmoto, ma anche come partner tecnologico italiano per la produzione in serie di componenti e e-bike conto terzi (OEM).

