EICMA 2024. Il boom dei quadricicli elettrici

Forti di un mercato in costante crescita, i quadricicli elettrici si confermano sempre più una valida alternativa per spostarsi in città. Tra i veicoli urbani a zero emissioni sono infatti in testa alle vendite di settore e non potevano certo mancare su un palcoscenico importante come EICMA. Scopriamo alcune novità.

XEV YoYo PRO

Il Salone milanese è l’occasione per conoscere più da vicino uno dei brand più attivi sul mercato italiano, XEV, che mette in mostra l’ultima evoluzione del suo quadriciclo elettrico di punta: YOYO PRO.

Si tratta di un modello full-electric compatto, guidabile a partire dai 16 anni (L7e), che punta su accessori e dotazioni tecnologiche per attirare il pubblico dei più giovani. Il veicolo è infatti dotato di un nuovo volante multi-funzione, rivestito in similpelle come i sedili, e di uno schermo touch da 10″ con configurazione Apple Car Play e Android Auto.

Il nuovo servosterzo elettrico, poi, punta a rendere più maneggevole e fluida la guida negli spazi ristretti degli ambienti urbani. Di serie anche il freno a mano, che sostituisce quello a pedale del modello base YoYo Easy.

A livello di prestazioni, YoYo PRO consente una velocità massima di 90 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 150 km grazie ad una batteria da 10,4 kWh.

La vettura si contraddistingue sul mercato per le numerose colorazioni disponibili. Ad Eicma, nello specifico, sono in mostra le speciali verniciature Crushed Mint, Mochaccino e Prototype Grey.

XEV YoYO ha un prezzo di listino a partire da 16.990 euro.

Swapa ZIP

Arriva a Milano – città scelta come prima sede europea – anche il quadriciclo leggero targato Swapa Tech. Il produttore di Singapore lancia ad EICMA la sua prima microcar elettrica ZIP, con l’intento di fare del capoluogo meneghino l’hub di distribuzione per l’intero mercato europeo.

Si tratta di un quadriciclo elettrico L6e, accessibile quindi a partire dai 14 anni , con un design molto compatto ma funzionale, che include dotazioni di serie da “vera” auto, come il servosterzo e l’aria condizionata, con tanto di sistema di navigazione su display touch da 12 pollici.

Ha un telaio monoscocca in acciaio-alluminio ed è dotata di funzione di parcheggio, sensori di luce e connettività tramite app.

La microcar elettrica è alimentata da batterie al litio rimovibili, che possono quindi essere ricaricate anche a casa. L’autonomia massima dichiarata è di 100 km.

SWAPA Zip è proposta ad un prezzo di listino di 18.860 euro.



Aixam Minauto

Essenziale nelle dotazioni e volutamente spartana nell’allestimento (a tutto vantaggio di un prezzo più competitivo) è invece il quadriciclo elettrico Minauto lanciato dai specialisti francesi di Aixam.

Una microcar L6e molto compatta (è larga un metro e mezzo), con motore da 6 kW alimentato da una batteria al litio da 5 kWh. Raggiunge una velocità di 45 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 75 km.

Con una buonissima capacità di carico a dispetto delle dimensioni generali (422 litri), la e-Minauto offre tra gli optional anche un sistema multimediale con tablet touch da 6,2” e, ovviamente, l’aria condizionata.

—- > Maggiori dettagli nel nostro test-drive della AIXAM MINAUTO ACCESS

Prezzo del modello base Access: 11.199 euro.

Mobilize DUO

Prima volta assoluta ad Eicma per il quadriciclo DUO targato Mobilize, brand del Gruppo Renault dedicato alle nuove forme di mobilità urbana.

Una microcar biposto in modalità tandem (il passeggero siede dietro il conducente), erede della Twizy, completamente elettrica e ultra compatta, pensata proprio per essere guidata facilmente nel traffico cittadino. Due le versioni previste: il Duo 45 Neo, quadriciclo leggero accessibile dai quattordicenni con patentino, e il Duo 80 Evo, guidabile a partire dai 16 anni con patente B1 o B.

Lo stesso modello è declinato anche in variante cargo – ribattezzato Bento – che a fini di trasporto commerciale vede la sostituzione del sedile posteriore con un bagagliaio chiuso da 649 litri.

Costruita con un buon 40% da materiali riciclati, la Mobilize Duo ha motore elettrico da 8 CV e una batteria molto prestazionale per la categoria da 10,3 kWh, che infatti consente un’autonomia dichiarata fino a 160 km

Interessanti le dotazioni di serie, in cui spiccano l’airbag per il conducente e il parabrezza riscaldato. Di serie anche la presa USB e il cavo di ricarica. Stiloso infine il cruscotto BoomBox in stile Anni ’80, che funge anche da impianto audio.

Sul mercato, la Mobilize Duo se la vedrà con piccoli quadricicli come Citroen Ami e Fiat Topolino. I prezzi partono da 9.900 euro.

Desner Lojo W300

Anteprima europea ad Eicma per il quadriciclo cinese Wuling W300, commercializzato in Italia con il nome Lojo W300 dall’importatore Desner.

Una microcar elettrica omologata come quadriciclo pesante (L7e) che intende farsi largo sul mercato come novità molto interessante per la categoria. Se non altro perché può offrire quattro posti a sedere, una ricca dotazione di serie e un’autonomia non banale.

Sottopelle, infatti, monta un propulsore da 30 kW alimentato da una batteria da 17,3 kWh, che garantirebbe, per la Casa, una percorrenza massima dichiarata fino a 215 km. Questa microcar può contare anche sulla ricarica fast, per passare dal 30% all’80% della batteria in 35 minuti. La velocità massima è di 90 km/h.

Davvero di livello superiore la dotazione di serie prevista su tutta la gamma. Fari full Led, airbag per guidatore e passeggero, frenata rigenerativa, sensori di parcheggio con retrocamera, aria condizionata, assistenza alla partenza in salita, comandi al volante. In più uno schermo touch da 8” per l’infotainment.

Il costo della LoJo W300 (Family 215) è di 19.990 euro.

— > Solo i visitatori di EICMA, però, Desner ha previsto una speciale offerta lancio, per un periodo di tempo limitato a Novembre.

