EICMA 2024. I segreti del successo “elettrico” di BMW

Il CE 02 e il CE 04 sono tra i veicoli elettrici a due ruote più venduti. Qual è il loro segreto? Ne parliamo con Alessandro Salimbeni Direttore BMW Motorrad Italia.

BMW porta ad EICMA 2024 diverse novità a benzina e mette in bella mostra anche CE 02 e CE 04. Due veicoli pensati per la mobilità urbana assolutamente innovativi che hanno riscontrato un grande successo di vendite.

Il CE 02 è arrivato in Italia questa primavera (leggi la nostra prova) ed è un mezzo che racchiude pregi e vantaggi di scooter e moto. È compatto e agile, ma allo stesso tempo ha una posizione di guida che permette un grande controllo. Il risultato è divertimento allo stato puro. BMW con il CE 02 ha inventato un segmento che non esisteva e lo ha fatto con un veicolo dal design curassimo e dalle caratteristiche tecniche da prima della classe. Telaio in acciaio, due batterie da 2 kWh che alimentano un motore da 6 kW con una coppia di 55 Nm. Ruote da 14” e un prezzo che parte da 7.500 euro. Ecco tutti i numeri per divertirsi anche nel traffico.

Il CE 04, il fratello maggiore, è uno scooter che ha rotto tutti gli schemi. Quando è stato presentato ha di fatto cambiato forme e volumi del suo segmento. Un veicolo dalle dimensioni importanti ma che mantiene una grande guidabilità. È spinto da un motore da 15 kW con una coppia di 62 Nm. Ha un’autonomia di 130 km e ricarica in un’ora e mezza con il caricatore veloce. Prezzo a partire da 13.750 euro.

Questi, in breve, sono i ritratti dei due CE, veicoli elettrici innovativi e coraggiosi che, nonostante i prezzi non esattamente economici, sono tra i più venduti in Italia.

Qual è il segreto degli elettrici BMW?

In un mercato elettrico che non brilla, i CE vanno molto bene. Quali sono gli ingredienti di questo successo?

“La nostra gamma elettrica sta andando molto bene – spiega Alessandro Salimbeni, direttore generale di BMW Motorrad Italia -. Anche il CE 02 che abbiamo lanciato nel primo semestre del 2024 ha riscontrato un ottimo successo di pubblico. La nostra strategia sull’elettrico nasce anni fa quando abbiamo lanciato il CE 04 per la mobilità urbana e siamo convinti che l’elettrico si sposi perfettamente con questo ambiente. Nelle città c’è bisogno di spostarsi in modo smart, veloce e sostenibile, per questo hanno riscontrato un grandissimo successo”.

BMW con entrambi i modelli elettrici ha dimostrato che per avere successo bisogna rompere gli schemi e uscire un po’ da quelle che sono le categorie delle due ruote alle quali siamo abituati. Come si è arrivati a questa definizione?

“Sì, con questo successo BMW ha anche dimostrato quanto sia necessario uscire dagli schemi e aprire nuove strade sia stilistiche che concettualmente di utilizzo. Abbiamo creato un segmento che è una novità ed è molto basato anche su questo approccio estetico e innovativo: con un design davvero raffinato. Questa cosa non è casuale. Noi parliamo di innovazione e coraggio e le due ruote sono il frutto proprio di innovazione e passione. Quindi per BMW è una costante da almeno cento anni. Per noi coraggio è questo: approcciare un novo segmento di mercato in modo del tutto innovativo e con un design di rottura”.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-