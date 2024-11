EICMA 2024. Due nuovi scooter per NIU

Per celebrare i 10 anni di attività, NIU si presenta al Salone di EICMA con due nuovi scooter elettrici e un parterre dei suoi veicoli top in “edizione anniversario” limitata.

C’è voglia di festeggiare in casa NIU, che ha scelto un palcoscenico importante come EICMA per celebrare al meglio il suo primo decennio di attività nel campo della mobilità green.

L’azienda cinese, punto di riferimento nel settore due ruote, si presenterà al Salone milanese con diverse novità, a partire da due nuovi modelli di scooter elettrici, il piatto forte della casa.

Il nuovo NIU NQiX con funzioni smart

Il primo ad essere lanciato in anteprima è in realtà un’evoluzione di uno dei modelli di punta, l’NQi. Nella sua nuova aggiornata NQiX, lo scooter incorpora nuove funzionalità intelligenti come NIU Link Crown, che consente ai motociclisti di personalizzare la propria corsa in movimento, senza dover accedere all’app.

Ulteriori funzionalità includono la registrazione del percorso, la riproduzione di musica e la risposta al telefono. Sono disponibili anche opzioni avanzate come il monitoraggio della pressione degli pneumatici (con accessori) e la temporizzazione della corsa.

Per l’occasione ad EICMA è di scena anche l’NQiX in ”edizione anniversario”, serie limitata dotata di elementi di design speciali, come pannelli laterali intercambiabili, cover frontali magnetiche e l’iconico faro frontale Halo.

Sul mercato il nuovo modello si presenterà in quattro versioni (NQiX 150, NQiX 300, NQiX 500, NQiX 1000) disponibili nei rivenditori di tutta Europa a partire dal primo trimestre 2025. I prezzi variano a seconda della versione: si va da un minimo di 2.699 euro per l’NQiX 150 ad un massimo di 7.499 euro previsto per l’NQiX 1000.

Potente e pratico: ecco lo scooter NIU FQi

Il secondo scooter green lanciato ad EICMA è la nuova serie FQi che, nelle intenzioni di NIU dovrebbe offrire “un sapore completamente diverso di mobilità elettrica, bilanciando potenza e accessibilità”.

Con un robusto motore da 6,4 kW, FQi può raggiungere una velocità massima di 95 km/h senza perdere verve anche su pendenze elevate. Frenata rigenerativa e praticità alla guida sono altre due caratteristiche del mezzo, che presenta serrature intelligenti abilitate tramite Bluetooth.

La serie si compone di due versioni: FQi 300 (2.999 euro) e FQi 500 (3.799 euro), disponibili in varie colorazioni. Anche in questo caso parliamo di scooter in uscita dal primo trimestre 2025.

Ad EICMA in veste celebrativa

Per dare valore al decennale della società, NIU ha deciso anche di arricchire il proprio stand di EICMA con una selezione esclusiva di 6 veicoli della sua variegata gamma elettrica, tutti in versione celebrativa e disponibili in edizione limitata.

Nello specifico si tratta dei nuovi scooter NQiX 1000 e FQi 500, delle moto RQi Sport e XQi3 e dei monopattini KQi Air X e KQi 300X.

E a proposito di monopattini, NIU presenta ad EICMA il nuovo monopattino KQi in versione SHARING, che si integra quindi con le principali piattaforme di condivisione come Voi, Tier e Lime, tra le altre.

