EICMA 2023. Horwin Senmenti 0, tecnologia radicale!

Horwin porta a EICMA la versione definitiva del Senmenti 0. Uno scooterone elettrico iper tecnologico e dai numeri fantascientifici. Lo abbiamo visto lo scorso anno a livello di concept, torna quest’anno e mantiene tutte le promesse.

Sarà disponibile anche in Italia dalla seconda metà del 2024, ad un prezzo di 14.900 euro più IVA. Un prezzo importantissimo, che rispecchia incredibili prestazioni. Il Senmenti 0 ha infatti una velocità massima di 200 km/h e un’autonomia dichiarata di 300 km.

Merito della batteria da 16,2 kWh e di un motore dalle prestazioni che si fatica a credere. Sulla scheda tecnica si legge infatti una potenza di 74 kW (100 CV) e un’incredibile coppia di 895 Nm. Questo è reso possibile da un sistema che ha un voltaggio di 400 V.

Senmenti 0 è veramente un missile e passa da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi! E per ricaricare tanta potenza basta collegarsi ad una colonnina.

Scooter super intelligente

Horwin, marchio austro-cinese, punta forte su questo modello, che combina la rapidità e l’agilità di una moto elettrica con una serie di caratteristiche tecnicamente molto avanzate. Senmenti 0 è infatti una moto “intelligente”, in grado di apprendere e modificare le proprie risposte in base al modo di guidare del proprietario.

E’ dotata di sensori ottici integrati di livello automobilistico e radar a onde millimetriche per garantire la sicurezza attraverso sistemi di avvertimento di potenziali collisioni, avvicinamento e monitoraggio degli angoli ciechi. Integra poi sistemi di controllo del mezzo in salita e discesa oltre al Cruise Control adattivo. Tutto questo a vantaggio di una guida il più assistita possibile.

Stilisticamente Senmenti 0 si presenta come uno scooterone con pochi fronzoli. Dotato però di dettagli che ne arricchiscono il profilo. Dal parabrezza che può essere regolato elettronicamente, alle manopole e sella riscaldate, fino ai maniglioni retrattili, ideati per offrire sicurezza e comodità al passeggero.

Nuovi concept futuristici

Il progetto Senmenti non si ferma al modello 0. E’ molto più ambizioso. Ad EICMA sono in mostra (ancora in fase di concept) anche Senmenti 11 e Senmenti X. Due moto che si distinguono per il design radicale e una speciale tecnologia autobilanciante che, attraverso lo spostamento delle masse dovuto ad algoritmi studiati ad hoc, le rende di fatto capaci di stare in equilibrio da sole.

Per supportare questa funzione, Horwin sta inoltre sviluppando una speciale ruota posteriore sdoppiabile.

