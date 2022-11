Eicma 2022: e-bike, novità e appuntamenti da non perdere

Eicma 2022 e-bike, novità e appuntamenti della tre giorni dedicata alle due ruote in Fiera a Milano

Eicma 2022 edizione numero 79 riporterà gli appassionati delle due ruote nel quartiere di Fiera Milano a Rho. Amatori, appassionati e curiosi dal 10 al 13 novembre potranno tornare a vedere dal vivo toccare con mano e provare le nuove e-bike.

Una fiera che torna alla normalità dopo i due anni di pandemia in cui però le vendite, soprattutto di e-bike, non hanno conosciuto flessioni. I dati del 2021 dicono infatti che le e-bike in Italia continuano, anche se in modo meno robusto, la loro crescita con 295mila biciclette a pedalata assistita vendute, +5% sul 2020. Secondo le previsioni di Ancma, il mercato nazionale 2022 dovrebbe attestarsi su questo volume di affari.

Si tratta di una controtendenza rispetto al resto delle due ruote che invece nel 2021 sono calate seppure di solo il 2%, rimanendo comunque a 1.975.000 pezzi venduti. L’interesse verso le e-bike è un fenomeno europeo visto che nei paesi Ue sono stati oltre 5 milioni i pezzi piazzati sul mercato. Per questo la nicchia e-bike avrà grande importanza a Eicma 2022.

Eicma 2022 e-bike in vetrina Olympia

Cicli Olympia punta dritta su Eicma 2022 e metterà in mostra in anteprima tutte le novità della gamma 2023. A simboleggiare il lavoro di innovazione compiuto sul fronte del design, dei concetti costruttivi e delle soluzioni tecnologiche è soprattutto Hammer, la punta di diamante delle e-bike Olympia. Questa e-mtb dalle linee raffinate e accattivanti è stata ripensata in modo sostanziale per offrire anche agli utilizzatori più esigenti il privilegio di trasformare ogni escursione in puro divertimento.

Alcuni tratti salienti del «martello» che vedrà la luce a Eicma 2022, segmento e-bike sono il telaio e il link dell’ammortizzatore realizzati in carbonio, l’escursione da 170 mm delle sospensioni, l’incredibile stabilità garantita dal superboost e dallo sterzo da 1.8’’/1.8’’, la manovrabilità del carro di soli 438 millimetri con ruote mullet, le potenzialità del motore New Oli Edge, dalle dimensioni sempre più compatte e, immancabilmente, la «super-batteria» PowerNine 900, progettata da Olympia per ottenere la massima resa nelle bici di propria creazione.

Ma nello stand di Olympia (padiglione 15, stand C27) ci sarà molto altro da scoprire. Karbo, Hysak, Blake, EX 900 Sport sono alcuni dei modelli che rappresentano la nuova generazione delle elettriche Olympia. Senza dimenticare le «muscolari», che portano con onore il testimone del marchio Olympia sia nel settore race, sia in quello dell’escursionismo e della mobilità urbana.

MBM ne porta 7 a Eicma 2022

La collezione 2023 dell’italiana MBM si arricchisce di sette e-bike fra mountain bike sia solo front e full suspended, ma pure trekking e gravel. In tutto sono otto le nuove bici MBM che interpretano tutti i volti del ciclismo (anche la muscolare è da tenere d’occhio). A fianco di una gravel e-bike di alto livello, troviamo la più attesa del lotto gravel che si chiama Keres Plus. Ha telaio realizzato in alluminio idroformato, molto leggero e con il minimo utilizzo possibile di saldature. Parliamo di e-bike con prezzi che vanno dai 2.500 ai 3.000 euro a seconda del rivenditore, con oscillazioni minime da un modello all’altro.

Per il montaggio si è fatto ricorso a componentistica premium, come la guarnitura FSA Omega, la trasmissione Sram a 11 velocità e i freni idraulici con dischi da 160 mm. Di indubbia qualità è anche la power unit, con motore FSA System HM 1.0 (integrato nel mozzo posteriore), con coppia di 42 Nm, alimentato da una batteria da 250 Wh alloggiata nel tubo obliquo. Per chi non si accontentasse dell’autonomia assicurata dal sistema, c’è la possibilità di abbinare un range extender di pari capacità (fissato nel porta borraccia), così da raddoppiare il divertimento.

Le e-MTB full Hyperion

Per quanto riguarda le mountain bike elettriche a doppia ammortizzazione, arriva Hyperion Pro. Che si affianca alla Hyperion Plus. E aggiunge l’adozione dell’Oli Edge da 90 Nm abbinato agli accumulatori da 630 Wh. Ha ruote da 29”, sospensioni da 150 mm e trasmissione a 12 velocità firmata Sram. I freni sono idraulici con dischi da 200 mm nell’anteriore e da 180 mm nel posteriore. Rispetto alla Plus cambiano anche le geometrie con quelle della Pro pensate per affrontare percorsi più impegnativi e avere grip e prestazioni più elevate.

Le trekking Erebus e Sinope

Doppia novità anche nel settore trekking grazie a due modelli della serie “Pro”. La Erebus Pro ha telaio a “triangolo” con cerchi da 28” e forcella ammortizzata della Suntour. Di rilievo la dotazione comprensiva di cambio a 10 velocità, freni idraulici con dischi da 180/160 mm, portapacchi posteriore e impianto luci. Il motore è l’Oli Edge da 90 Nm con accumulatori da 630 W che dovrebbero garantire lunghe autonomie. Lo stesso kit è montato sulla Sinope Pro, modello con telaio a scavalco basso molto pratico anche per le escursioni cittadine. La dotazione, di fatto, ricalca quella della Erebus. MBM sarà presente a EICMA 2022, Padiglione 13 Stand M52.

Honbike, futuro e-bike all’inglese

Il telaio Honebike U4 è realizzato in alluminio 7000, quindi di un grado superiore rispetto al 6000, con cui generalmente sono fatti gli altri. Altra particolarità è la sua forma a “X”, che ha due compiti fondamentali: far assumere al ciclista una postura corretta e confortevole mentre si pedala e cela l’accumulatore. Quest’ultimo è formato da delle celle impilate agli ioni di litio nel tubolare al centro della struttura, quindi è invisibile e la capacità di 432 Wh, 12 Ah, 36 V. Circa l’autonomia, il costruttore dichiara che è possibile, a seconda della modalità di guida scelta, avere a disposizione fino a 100 km.

La trasmissione è in carbonio Gates e il sistema di pedalata si adatta all’input che il ciclista dà una volta in sella. Infatti, la pedivella è direttamente collegata al motore sistemato al mozzo posteriore da 350 W per gli Stati Uniti e 250 W per l’Europa. Honebike U4 monta un cambio automatico SmartHon. Una e-bike che è stata lanciata in agosto sul mercato britannico e USA, ma che ora è disponibile anche in Italia a un prezzo molto interessante di 1.700 euro. A Eicma c’è la possibilità di toccare con mano.

Con il ritorno di Eicma 2022 alla normalità, per le e-bike è confermata l’area esterna MotoLive che sarà ancora una delle attrazioni gratuite più amate, con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell’arena offroad. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova motocicli, test ride e-bike ed altre iniziative promosse dagli espositori.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —