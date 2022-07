Eicma 2022: alla Fiera di Milano-Rho (8/13 novembre)

Eicma torna alla Fiera di Milano-Rho dall’8 al 13 novembre. Annunciata la campagna pubblicitaria, ora si attende la risposta del pubblico. Ad Eicma 2022 è prevista un’alta partecipazione di brand internazionali.

Siamo ancora in piena estate ma è già tempo di parlare di Eicma 2022. Il mondo delle due ruote scalda i motori (…e le batterie) in vista dell’appuntamento con il tradizionale Salone di Milano. L’Esposizione internazionale, che accoglie il meglio del settore motociclistico, si terrà nei padiglioni di Fiera Milano-Rho dall’8 al 13 novembre, con il suo carico di novità e aspettative.

Annunciata la campagna pubblicitaria “Eicma Effect”, firmata da Lorenzo Marini, co-founder e direttore creativo dell’agenzia Yes Marini di Milano, sale ora l’attesa per la 79esima edizione di uno degli eventi espositivi più importanti del settore. Capace di richiamare ogni anno migliaia di persone, tra addetti ai lavori e pubblico appassionato.

Il ritorno dei grandi brand

Una nuova edizione che si preannuncia ricca di contenuti, anche grazie ad un ritorno “in presenza” di molti brand di livello mondiale e a tante nuove partecipazioni che riguardano da vicino anche il settore della mobilità elettrica.

Come confermato anche dal presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e A.d. di EICMA S.p.A. Paolo Magri: “Assistiamo a importanti ritorni, a conferme di chi non ha mai smesso di credere in EICMA, così come a nuove partecipazioni. Sia per quanto riguarda le case costruttrici, sia nella filiera più allargata del nostro settore. Mi riferisco al mondo degli accessori, parti, abbigliamento e caschi. E a questo si aggiunge un altro aspetto interessante, che riguarda l’attrattività internazionale di EICMA: il 62% degli espositori è straniero e questo è sicuramente un dato molto incoraggiante”.

Eicma entra nel Metaverso

Tra le novità più curiose c’è l’ingresso di EICMA nel nuovo mondo Web 3.0, il web di proprietà, per conquistare appassionati anche nella realtà virtuale del Metaverso. È la prima fiera di questo tipo a farlo nel mondo.

“Lo facciamo con gradualità e prudenza, contribuendo alla divulgazione della tecnologia NFT” ha spiegato il presidente di EICMA S.p.A., Pietro Meda. “L’obiettivo è di entrare in questo macro-ecosistema in modo intelligente. E dare anche nuove opportunità di sviluppo a EICMA stessa e, soprattutto, ai nostri espositori e all’industria di riferimento”.

Biglietti a prezzo invariato

Il grande pubblico è atteso ad Eicma dal 10 al 13 novembre. Le giornate dell’8 e del 9 novembre, invece, saranno dedicate in esclusiva a stampa e operatori.

I biglietti sono disponibili a partire dal 25 luglio sul sito della manifestazione www.eicma.it, unico canale di vendita. I prezzi rimangono invariati rispetto all’ultima edizione; fino al 5 agosto è previsto un prezzo di lancio speciale di 14 euro.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico