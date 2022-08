eFoil ed eSup ai laghi di Garda, D’Orta e Maggiore

Surf, eSup, eFoil e barche elettriche a noleggio. La tendenza dell’estate 2022. Sono sempre di più gli imprenditori, anche hotel, che propongono noleggi, escursioni ma pure scuole per prendere contatto con le tavole elettrificate che fanno volare sull’acqua.

Oltre che sulle tavole, l’elettrico è salito a bordo delle barche a vela, ne abbiamo parlato recentemente in un nostro articolo. Si può fare sia al lago sia al mare.

Le offerte di Lakenergy nei laghi Maggiore, D’Orta e Garda con eFoil ed eSup

Unifichiamo le proposte di questa azienda che offre servizi in diversi contesti ambientali. Abbiamo già scritto del servizio al Lago d’Orta con la barca elettrica di una struttura turistica (leggi qui). Vediamo quelli relativi alle tavole elettriche come ci spiega Lorenzo Testoni, marketing manager di Lakenergy: “I servizi con gli eSup e gli eFoil sono disponibili sul Lago Maggiore (spiaggia di Erno), sul Lago d’Orta (spiaggia di Prarolo) e sul lago di Garda (Toscolano-Maderno)”. Queste le località.

Vediamo i prezzi: “Per quanto riguarda l’eFoil i costi sono di 120 euro per 1 ora di lezione privata con il maestro, noleggio attrezzatura (tavola, casco e giubottino) ed elettricità“. C’è poi il capitolo degli esup: “Sono 25 euro 1 ora di noleggio, si spende un po’ meno per 2 ore con 45 euro ed 80 per 4 e 100 euro per 8 ore“.

Molto interessante una particolarità degli eSup come ci spiega il manager della società: “La cosa bella degli eSup è che puoi andarci anche di notte perché sotto alla tavola hanno montati dei led che illuminano l’acqua“. Un vero spettacolo.

Partiti con 14 eFoil ed eSup vogliono arrivare a 200

Surfare, volare sul acqua oppure godere della natura a velocità ridotta sta conquistando gli italiani. Almeno secondo il primo test della società come ci racconta Lorenzo: “Noleggiamo più di 10 eSup di Sipa Boards e 4 eFoil di Takuma e prevediamo con la prossima stagione di espandere ulteriormente il numero delle tavole per arrivare ad averne oltre 200“. Un botto.

Oltre le tavole stanno iniziando a piacere le barche elettriche. Nel loro sito i soci di Lakenergy presentano le escursioni in eBoats. A iniziare da quella del camping di Verbano e ai Cantieri di Solcio, entrambi al lago Maggiore dove si spendono sui 160 euro per un noleggio di 3 ore. La barca elettrica si noleggia anche al lago di Ledro.

Tutte le offerte con tutti i dettagli si possono leggere nella pagina dell’associazione al link.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—