Effetto incentivi: lo scooter Lifan E3 parte da 1.337 euro

Grazie ai nuovi incentivi 2020 entrati in vigore con il Decreto Rilancio di luglio è possibile acquistare gli scooter Lifan E3 e il nuovo Lifan E3+ rispettivamente a 1.337,54 euro e 1.472,97 euro franco fabbrica, con rottamazione.

I prezzi con e senza rottamazione

Anche il costruttore di scooter cinese Lifan ha reso noti i listini dei suoi scooter in base dei nuovi incentivi, rivisti e estesi anche all’acquisto senza rottamazione. In quest’ultimo caso il contributo statale sarà del 30%. Lifan E3 costerà così 1.500,63 euro e Lifan E3+ 1.651,48 euro.

Lifan E3 e E3+, le caratteristiche

Si tratta per entrambi i modelli di ciclomotori elettrici con velocità massimi limitata a 45 km/h.

Lifan E3+ è la new entry nella gamma, mentre E3 è l’ormai collaudato e apprezzato scooter elettrico della casa, già in classifica tra i più venduti due ruote elettrici sul mercato italiano (leggi).

La principale differenza fra i due modelli è nella capacità del pacco batteria. E3 utilizza un battery pack agli ioni di litio di ultima generazione con una capacità di 1.440 Wh, mentre la new entry E3+ un leggero battery pack agli ioni di litio da soli 9 Kg prodotto da LG cell con capacità di 1.560 Wh: servono solo sei ore per una ricarica completa, capace di garantire fino a 80 chilometri di autonomia.

Entrambi i modelli montano un motore Bosch da 1900 W con una coppia pari a 70 Nm, in grado di raggiungere in fretta la velocità di 45 Km/h.

Entrambi gli scooter offrono tre modalità di guida, per assecondare le esigenze del conducente e migliorare l’efficienza della batteria. La prima modalità aumenta l’autonomia all’insegna del risparmio energetico mentre la seconda è un mix tra durata e velocità. La terza, infine, è per coloro che vogliono solo essere veloci e non hanno alcuna fretta di ricaricare. Per i dettagli, questo il sito dell’azienda

Lifan, il terzo produttore cinese

Lifan nasce nel 1992 a Chongqing, una delle principali città della Cina centro-meridionale. Oggi è il terzo produttore mondiale di scooter elettrici e produce anche automobili, motocicli e motori di nuova generazione. Detiene più di ottomila brevetti e vende con i suoi prodotti in oltre cento Paesi in tutto il mondo.

L’importatore di Lifan in Italia è Take Over srl, società del Gruppo Padana Sviluppo di Brescia, distributore per l’Italia della taiwanese Kymco e della cinese Voge che sempre a Chongqing produce motociclette, tra le quali la elettrica E-Bike ER 10.

