Effetto Gicacasting: la Tesla tamponata da una moto è da buttare

Una Tesla Model Y, tamponata da una moto al semaforo e livemente danneggiata, ora è da buttare: è l’effetto del Gigacasting la tecnica di stampaggio in un unico blocco della scocca posteriore, impossibile da riparare. Succede in America, dove vive il lettore che ce lo segnala. Ma questa è la legge americana. Inviate i vostri racconti, i quesiti e le osservazioni a info@Vaielettrico.it.

“Vivo in una cittadina nello Stato della Georgia, e lavoro come grafico per mezzi da corsa. Non sono un vostro lettore abituale, ma di recente mi son trovato a leggere un vostro articolo riguardante un utente che viaggia felicemente con la sua Tesla in America, e visto che vivo anche io in America vorrei portare in campo una questione diversa.

Vivo in America e in Tesla si viaggia da dio

Qualche anno fa, la mia azienda ha acquistato due Tesla Model Y come auto aziendali, e successivamente altre due un paio d’anni dopo. In genere, io e gli altri grafici, le usiamo per andare dai clienti per prendere le misure dei pannelli su cui dovremo stampare le varie grafiche o per portare campioni.

E giusto per metter a tacere chi dice che non si può viaggiare con le elettriche, posso garantire che, a fronte di una rete di ricarica con colonnine da 250KW che ti ricaricano 300Km in 15 minuti, convenientemente posizionate fuori da ogni supermercato, centro commerciale e molti ristoranti che trovi lungo le tutte arterie, si viaggia bene. Ci si ferma, e mentre si fa un giretto nei negozi, o si va a sgranocchiare qualcosa, l’auto ricarica. Alla fine in 8 ore, incluse pause ricarica, riesco a fare 650Km senza stress.

Capisco che a molti possa sembrar molto, ma con i limiti di velocità che abbiamo in qui che sono generalmente di 110, e col fatto che anche se guidi la tua auto personale a benzina l’azienda ti obbliga a farti tracciare via GPS e non puoi ne sforare i limiti, ne guidare per più di 2 ore e mezza di fila senza fare una sosta di almeno 10 minuti, alla fine il tempo di viaggio é quasi il medesimo. La differenza fra l’auto a benzina e la Tesla è di appena 1 ora. E devo dire che da quando viaggio così, mi trovo molto bene ed arrivo molto più rilassato a destinazione.

Poi arrivò la rivoluzione Gigacasting…

Ma ciò di cui voglio parlare ora é la costruzione dell’auto stessa: i famosi GIGACASTING! Dicono che la costruzione delle automobili nelle Gigapress sia la più grande evoluzione nella produzione delle auto dai tempi dell’invenzione della catena di montaggio di Henry Ford.

Apparentemente, il tempo che una volta si impiegava per fare una scocca variava fra le 8 e le 12 ore, ora grazie alle Gigapress, una scocca é pronta in appena 5 minuti!

Non é un caso che un po’ tutte le case automobilistiche stiano adottando questa tecnologia, il risparmio nei costi di produzione é impressionante, mentre il risparmio per noi clienti… e` una chimera!

Tutto bene fino a che non ti tamponano. E allora…

L’estate scorsa, un mio collega in viaggio con una delle Model Y ha trovato una coda, si é fermato, e… BUMP! Un tizio in moto lo ha tamponato di striscio sullo spigolo sinistro.

Nulla di grave, il tizio in moto é stato portato in ospedale, aveva una microfrattura alla tibia e ginocchio, ma essenzialmente nulla di grave.

Anche la Model Y sembrava a posto, guidava senza problemi, tuttavia l’azienda gliel’ ha fatta portare subito ad una carrozzeria convenzionata con l’assicurazione aziendale che gli ha fornito una vettura sostitutiva.

Ebbene, la settimana dopo é arrivata la email dall’assicurazione: “I danni all’auto sono stati stimati ad una cifra eccedente i 25.000 dollari, e per questa ragione il veicolo é considerato totalizzato (che é il termine americano per dire l’auto é liquidata perché irreparabile)”

Le foto che vedete allegate a questa email sono prese dal Facebook del mio collega, l’auto incidentata non la ho mai vista di persona. Parlando col titolare, ha detto che la carrozzeria lo ha informato che c’era una spaccatura su una venatura dello spigolo posteriore sinistro del Gigacasting.

Le legge americana vieta di riparare una scocca realizzata con il Gigacasting

La legge Americana é molto semplice e specifica in queste cose:

“Qualunque componente strutturale del veicolo sia danneggiato, é proibito ripararlo, va obbligatoriamente sostituito nella sua interezza“

Cercando online, ho scoperto che sia per telai che per scocche, e vietato cercare di raddrizzare i pezzi. Se non puoi sbullonare il componente che si é piegato, c’é una deroga per le parti saldate dove é permesso tagliare le saldature per togliere il pezzo danneggiato, ma solo a patto che il componente rimosso possa essere acquistato nella sua forma originale dalla casa madre o da un fornitore certificato di componenti aftermarket per poi essere risaldato al posto di quello danneggiato. Ma, se un’automobile ha meno di 5 anni di vita, o se é ancora coperta da garanzia, le assicurazioni sono obbligate a sostituirti il pezzo con uno originale della casa madre.

Il Gigacasting, é praticamente una sorta di monoscocca: dovrebbero sostituire la scocca intera. O per lo meno, nel nostro caso, avrebbero dovuto sotituirci il Gigacasting posteriore, che comprende mezza auto, tagliandolo e risaldandolo al Gigacasting anteriore… Della serie: avrebbero dovuto segare l’auto a metà!

Una cosa improponibile, ed alla fine, per un tamponamento da parte di una moto, ti trovi a dover buttare via l’auto intera.

Vorrei sottolineare che concordo con la logica americana che vieta di raddrizzare i componenti strutturali, alla fine, quando li raddrizzi, non sono mai come erano una volta, perdono resistenza, hanno meno rigidità, ed in caso di un futuro incidente, non potrebbe andarti altrettanto bene… Ma allo stesso modo che la legge obbliga a sostituire le componenti strutturali danneggiate, credo che dovrebbero obbligare a fare le componenti strutturali in pezzi rimovibili e sostituibili.

Non lo trovate assurdo? Torniamo all’antico

Perché a me questa cosa di buttare una macchina dopo una tamponatina, pare una cosa abbastanza assurda, e visto che questa é la direzione che stanno intraprendendo tutte le case automobilistiche, mi domando effettivamente cosa ci sia di tanto “green” nel costruire automobili che alla prima bottarella sono da rottamare„. S.B.

Ok, ma solo se il gioco non vale la candela

Risposta-Siamo d’accordo con lei. Di questa eventualità si parlò fin da subito, quando Tesla adottò la tecnologia del Gigacasting (con una tecnologia e macchine made in Italy, tra le altre cose). Ma è la prima volta che ci capita la segnalazione di un caso concreto.

Occorrerebbe però disporre di statistiche sul numero di incidenti che producono un danno del genere. Il suo amico potrebbe essere vittima di una dinamica particolarmente sfortunata, magari perchè, nell’impatto con una moto, tutta l’energia si scarica su una superficie più piccola. E se un danno così grave è un evento eccezionale, non è detto che il gioco non valga più la candela.

Sappiamo comunque, perchè altri lettori ce lo hanno segnalato, che anche per le batterie di tutte le auto elettriche avviene la stessa cosa e danni apparentemente modesti impongono il cambio di tutto il pacco. Almeno fino a quando la tecnologia non consentirà di verificare con assoluta certezza che la funzionalità e la sicurezza di ogni singola cella non siano compromessi.

LEGGI anche “Batteria riparata e certificata: ecco la “clinica” Reinova” e guarda il VIDEO qui sotto

