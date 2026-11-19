Effetto freddo sull’autonomia, c’è calo e calo…I lettori fanno i conti con l’arrivo dell’inverno, con percorrenze spesso inferiori alle attese. Le Tesla, per esempio, reggono piuttosto bene, altre marche accusano perdite maggiori.

Effetto freddo sull’autonomia: quanto perde la Renault 4

C’é chi ci ha fatto notare che, nel dare i giudizi sui vari modelli, non basta parlare di autonomia dichiarata o reale. Bisogna tener conto anche della perdita di percorrenza con la stagione fredda. Problema più sentito, ovviamente, nelle regioni alpine. E c’è chi, come ogni anno, comincia in questo periodo a fare i conti ora con la percorrenza tagliata. Domenico nella nostra sezione commenti ha fotografato la situazione con la sua Renault 4 con batteria 52kwh: “In estate riuscivo a percorre 400 -450 km (senza condizionatore). Adesso, con 7-8 gradi, anche spegnendo spesso il riscaldamento, riesco a stare di poco sopra i 300km. È una differenza che non mi aspettavo. Con la Skoda Citigo non ho mai notato una differenza così marcata”. In effetti è la stessa Renault sul sito ufficiale a metterti in guardia sul caloanche superiore a quello ravvisato da Domenico. Il simulatore che ti dà l’autonomia alle varie temperature parla di 285 km con 5°, contro i 385 a 20°. È il 26% in meno.

La Peugeot: “Si va dal 20 al 40% in meno”

Del resto sono gli stessi costruttori a mettere in guardia sul calo di autonomia col freddo. Il sito della Peugeot, per esempio, avverte che “in media la perdita può oscillare tra il 20% e il 40%. A seconda della temperatura, della velocità, del riscaldamento e degli equipaggiamenti di bordo“. Tuttavia, secondo Peugeot, “una pompa di calore, il pre-condizionamento (sui modelli equipaggiati), la ricarica programmata e qualche buona abitudine permettono di limitare fortemente l’impatto del freddo!”. Avvertendo che “un’auto ben equipaggiata, pre-riscaldata, con una batteria a temperatura ottimale, se la caverà molto meglio di un’auto che parte fredda in autostrada con l’abitacolo ancora da riscaldare”. Morale della favola: sono 5b i consigli della marca francese per conservare una buona autonomia anche con il gelo: 1) Parcheggia al coperto. 2) Pre-riscalda l’auto mentre è collegata in ricarica. 3) Usa i sedili e il volante riscaldati. 4) Regola la pressione degli pneumatici. 5) Attiva la modalità Eco.

Autonomia col freddo: le 5 dritte di Volkswagen