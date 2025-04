Effetto DOGE sulla Tesla: sale il costo delle polizze (+28%)

L’effetto DOGE irrompe anche sul premio assicurativo. La polizza media per furto-incendio di una Tesla è salito infatti del 28% dall’inizio dell’anno, da quando cioè si è insediata alla Casa Bianca l’amministrazione Trump, di cui il patron di Tesla Elon Musk fa parte come capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, il DOGE appunto. Secondo il sito Facile.it, che ha registrato il fenomeno, sul costo dell’assicurazione incidono i molti atti di vandalismo registrati in tutto il mondo nei confronti di veicoli e infrastrutture Tesla. In Italia il premio per la RC Auto è passato così dai 796 euro annui dell’anno scorso a 1022 di oggi. Il dato è stato rilevato su 130 mila polizze analizzate dal sito di comparazione.

«Le compagnie assicurative valutano diversi elementi per determinare il prezzo di una copertura pertanto è difficile, se non impossibile, collegare le variazioni delle tariffe ad un unico fattore – spiegano gli esperti di Facile.it – ma certamente la possibilità che un sinistro si verifichi è uno dei parametri più importanti e quanto sta accedendo in tutto il mondo alle autovetture prodotte da Musk non può essere ignorato».

E spunta il sito di furti su commissione: è uno scherzo?

E non si sa ancora se potrà avere qualche conseguenza sulla valutazione del rischio furto la “pensata” dei promotori del sito americano Steam my Tesla (“Rubami la Tesla” la traduzione letterale). Il sito appare da qualche settimana nel Web, dove non è stato al momento rimosso.

Il sito utilizza un giro di parole per proporre una sorta di servizio furti su commissione ai proprietari di Tesla che se ne vogliano sbarazzare, aggirando la “tagliola” del crollo dei prezzi dell’usato. In caso di furto, infatti, il proprietario verrebbe rimborsato dall’assicurazione sulla base di un prezzo prestabilito anziché sul valore di mercato dell’usato in forte ribasso.

Effetto DOGE: vandalismi anti Tesla in tutto il mondo

Tornando ai sempre più frequenti atti di vandalici, il fenomeno, nato negli Stati Uniti di è rapidamente diffuso in Europa e in Italia. L’ultimo a Roma dove un rogo ha distrutto 17 auto Tesla nel parcheggio dello Store di via Serracapriola. Nei giorni scorsi negli Usa, in Massachusetts, è andato a fuoco anche un Supercharger. E centinaia di auto della casa americana sono state sfregiate con scritte contro il presunto “fascismo” del suo patron.

La copertura furto-incendio standard potrebbe però non coprire il rischio di incendio se il fatto non è accidentale. Legato cioè all’atto volontario di un vandalo anzichè a un malfunzionamento. Le compagnie, infatti, rimborsano i danni per atti vandalici solo a fronte di specifiche estensioni ad eventi socio-politici come terrorismo, manifestazioni o tumulti, cortei e scioperi, disordini sociali e atti da parte di gruppi organizzati

«Il consiglio, come sempre, è di verificare con attenzione i fascicoli informativi così da essere sicuri di identificare la copertura più adatta ed evitare brutte sorprese» avvertono gli esperti di Facile.it.

