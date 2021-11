Effetto digitale, l’auto impari dal computer

Che cambiamenti porterà il digitale nel mondo dell’automotive. Non sarà proprio quella la vera rivoluzione, ancor più che il passaggio dalla trazione termica a quella elettrica? Su questi temi si interroga l’ing. Gianni Catalfamo, fondatore di OneWedge, amico di Vaielettrico e autore del libro “Cento risposte (e oltre) alle tue domande sulle auto elettriche” in questo articolo che anticipa i contenuti di un convegno che si terrà a Modena il 18 novembre.

di Gianni Catalfamo

Ma siamo proprio sicuri che l’auto sia la vera rivoluzione?

C’è chi è convinto che in realtà si tratti solo della proverbiale parte emersa dell’iceberg. E che, in fatto di innovazione radicale, il settore Automotive sia solo all’inizio di un percorso nuovo e pieno di sorprese. Già da molto tempo infatti il controllo di un’auto è affidato sempre più ad una pletora di sensori che leggono la strada, lo stato dell’automobile, le condizioni del guidatore e prendono decisioni o propongono interventi.

Introdotte via via in modo granulare come sottosistemi sostanzialmente indipendenti tra di loro, questi stanno raggiungendo un grado di complessità e di interconnessione tale da rendere inevitabile una coalescenza in un unico sistema di controllo, monitoraggio e governo: insomma, da una molteplicità di sottosistemi indipendenti si arriverà ad una unica piattaforma digitale.

Effetto digitale, dalla macchina da scrivere al PC

Questo andamento non è una novità: la stessa cosa infatti è successa in ogni dispositivo che sia stato digitalizzato. Chi ha qualche anno ricorda ancora la macchina per scrivere,

elemento essenziale del lavoro di ufficio: la storia della sua invenzione ha radici profondamente italiane, ma il primo prodotto commerciale arriva nel 1870, la Hansen Writing Ball1 prodotta in Danimarca, seguita poi da innumerevoli altre

aziende tra cui la gloriosa Olivetti. Anche in questo caso, l’avvisaglia della rivoluzione fu

l’elettrificazione che in realtà iniziò anch’essa verso fine ‘800, anche se ci vollero una trentina d’anni perché si affermasse, al punto che nel 1935 la IBM otteneva l’8% del suo fatturato dalle macchine per scrivere elettriche.

Ma ben altra era l’onda lunga del cambiamento. Alla macchina per scrivere prima si aggiunse uno schermo per scrivere e correggere prima di mettere su carta. Ma nel 1968 Douglas Engelbart (un ricercatore di Stanford) presentò “la madre di tutte le dimostrazioni” dove illustrò concetti che oggi sono di uso quotidiano come la posta

elettronica, il word processing, i fogli di calcolo che avrebbero assunto vesti molto vicine alle attuali nella metà degli anni ‘70 con il lavoro del PARC della Xerox.

In questo cammino emerse per la prima volta una linea di tendenza che si sarebbe poi ripetuta in tutte le grandi digitalizzazioni. La suddivisione del software, con un sistema operativo sul quale vengono sviluppate applicazioni. Questo grazie alle “chiamate” che permettono a chi sviluppa ad esempio di invocare il comando “Stampa” senza preoccuparsi di quale stampante sia collegata al computer.

Il frazionamento della catena del valore del software fa emergere prepotentemente l’importanza chiave che assume un sistema operativo quando viene adottato da molti produttori di dispositivi. Ma anche la straordinaria ricchezza rappresentata da un ecosistema di sviluppatori che affronta e risolve i più svariati problemi utilizzando l’hardware tramite il sistema operativo.

Col digitale anche l’auto non sarà più monolitica

I ruoli cambiano. Non più un prodotto monolitico, di cui la casa produttrice ha immaginato tutti e soli gli impieghi, ma un sistema aperto. Una vera e propria piattaforma che ospita la creatività e fantasia di una molteplicità di interpreti di mercato.

Sono scenari entusiasmanti, e il 18 novembre nell’evento “Lezioni di Futuro: l’Automotive

interroga il Digitale” organizzato da NiEW (leggi) cercheremo di tratteggiarne i contorni essenziali

anche grazie all’aiuto di chi c’è già passato, per immaginare il mondo di opportunità che questa trasformazione inaugura per le Case, per i consumatori, e per chi saprà ritagliarsi uno spazio in questo nuovo mondo della Mobilità Digitale.

