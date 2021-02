Effetto Biden: la Grande Mela sarà tutta verde dal 2030

La Grande Mela sarà tutta verde entro il 2030. E’ l’effetto Biden che arriva a New York dove il sindaco democratico Bill de Blasio già da tempo insisteva sul tema della sostenibilità. E ora ha dichiarato che entro dieci anni la città «rinuncerà completamente ai combustibili fossili».

“Via gas e auto termiche” dice de Blasio

Quindi non solo il bando totale a tutti i veicoli termici, ma anche stop agli allacciamenti del gas per usi domestici, riscaldamento e cucina. Tutto funzionerà ad energia solare. Per dotare la maggior parte delle abitazioni di pannelli fotovoltaici bisognerà facilitare progetti e installaziuoni. Ci hanno pensato il colosso del fotovoltaico Sun Power e la società di rilevamento EagleView. Stanno sviluppando un sistema per l’individuazione da remoto delle superfici utilizzabili e la progettazione degli impianti senza sopralluoghi fisici.

Il sindaco Bill de Blasio ha svelato il piano la scorsa settimana, nel suo discorso sullo stato della città del 2021.

New York City, ha detto «rinuncerà completamente ai combustibili fossili. E, quindi, dobbiamo vietare i collegamenti ai combustibili fossili in città entro la fine di questo decennio, assicurandoci letteralmente che la nostra unica scelta sia l’energia rinnovabile».