Edison, una nuova app con 30mila punti di ricarica e servizi aggiuntivi

Il gruppo Edison, uno dei leader dei servizi energetici in Italia, ha annunciato il rinnovo della app Plu&Go e della piattaforma dedicata all’e-Mobility. Ora si potrebbe accedere a oltre 30mila stazioni di ricarica, includendo sia le infrastrutture di Edison che quelle degli altri principali operatori del settore.

Un passo avanti per migliorare i servizi dedicati agli automobilisti sono passati alla mobilità elettrica. La “nuova” app di Edison è stata sviluppata in collaborazione con Landis+Gyr (specializzata nelle soluzioni per la gestione dell’energia) e dotata del software di ricarica EV OCEAN.

Edison, anche grazie alla nuova app, punta a conquistare almeno l’8% della quota di mercato della mobilità elettrica in Italia

Cosa permette la nuova piattaforma? “Pianificare gli spostamenti avendo i punti di ricarica sempre a portata di mano, monitorare lo stato delle stazioni di ricarica in tempo reale, usufruire di una navigazione chiara e semplice per ottimizzare i tempi di ricarica“.

Con questa iniziativa, Edison punta a raggiungere l’8% del mercato dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici entro il 2030. Il piano include l’installazione di oltre 100.000 punti di ricarica sul territorio nazionale, con soluzioni innovative come smart charging e V2G (Vehicle-to-Grid), per favorire un utilizzo più efficiente e sostenibile dell’energia.

“La collaborazione con Landis+Gyr ci permette di offrire una soluzione competitiva e all’avanguardia, in grado di evolversi costantemente seguendo la dinamicità del mercato dell’e-Mobility.” ha dichiarato Davide Dotti, Business Innovation Director di Edison. Mentre per Antonella Periti, Chief Information Officer di Edison si tratta di “strumenti fondamentali per supportare la nostra strategia di sostenibilità e di leadership nella transizione energetica”.

Edison opererà così nel settore della mobilità elettrica attraverso due realtà: Edison Energia, focalizzata sulla vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, offrirà l’app ai clienti finali. Edison Next, impegnata nella transizione ecologica di aziende e territori, utilizzerà la piattaforma per la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

