Edison Next: 28 punti di ricarica ultra fast in 10 aree di servizio



















Edison Next si è aggiudicata le gare indette da 5 concessionarie autostradali parte del Gruppo ASTM per la progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di 28 punti di ricarica elettrica ultraveloce da installare presso 10 aree di servizio lungo alcuni dei tratti autostradali più strategici d’Italia tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Colonnine fino a 400 Kw di potenza

Gli interventi – subordinatamente al perfezionamento della connessione alla rete elettrica di media tensione – saranno ultimati nei prossimi mesi e prevedono l’installazione di punti di ricarica ultra-fast destinati ad alimentare veicoli full electric e plug-in, garantendo ricariche ad alta potenza durante le soste autostradali di breve durata e «supportando la mobilità elettrica sia dei flussi turistici sia degli spostamenti quotidiani».

Si tratta di colonnine di ultima generazione con potenza fino a 400 kW – ciascuna dotata di 2 prese. L’infrastruttura conta display ad alta risoluzione da 32″, con aggiornamenti in tempo reale e messaggi sullo stato di attività. A questo si affiancherà un sistema di pagamento integrato che semplifica il processo di completamento delle transazioni da parte degli automobilisti.

Una ricarica ultra veloce e smart

«Con questo progetto rafforziamo il nostro impegno nella diffusione della mobilità elettrica lungo alcune delle tratte autostradali più strategiche e trafficate del Paese – dichiara Giovanni Tagliabue, Product Development & Innovation Director Edison Next – Le ricariche veloci presso le aree di sosta autostradali sono un tassello fondamentale in questa direzione, perché permettono agli utenti di effettuare ricariche rapide anche durante gli spostamenti di lunga percorrenza. Ma non ci fermiamo alla ricarica: le aree di sosta che realizzeremo saranno intelligenti e sostenibili, pensate per rispondere alle reali esigenze di chi viaggia e contribuiranno a rendere la mobilità elettrica sempre più semplice e accessibile lungo l’intera rete autostradale nazionale».

«La rete autostradale in concessione al Gruppo ASTM si conferma un asset strategico per accompagnare l’evoluzione della mobilità – dichiara Bernardo Magrì responsabile della Business Unit Concessioni Italia -. Questa nuova iniziativa, promossa dalle società concessionarie del Gruppo nell’ambito del quadro regolatorio, conferma la volontà di contribuire alla transizione digitale ed ecologica delle infrastrutture ed alla loro innovazione tecnologica al fine di rendere le opere sempre più sicure, efficienti e sostenibili e fornire servizi all’utenza evoluti».

Le pensiline saranno fotovoltaiche

Tutte le aree di ricarica saranno dotate di pensiline fotovoltaiche, videosorveglianza per garantire la sicurezza degli automobilisti, sistemi di smart parking ed aree relax caratterizzate da panchine smart con prese USB e ulteriori servizi pensati per una sosta confortevole.

Edison Next investirà direttamente nelle infrastrutture di ricarica e si occuperà della progettazione, fornitura, posa in opera, messa in esercizio e gestione per l’intera durata dei contratti, che va dai 10 ai 12 anni.

L’ecosistema di ricarica si basa sull’integrazione con le principali App e carte RFID (Radio Frequency Identification), grazie alla piena interoperabilità con tutti gli eMSP (e-Mobility Service Provider). In linea con i più recenti standard di accessibilità anche a utenti occasionali, l’infrastruttura abilita, inoltre, il pagamento diretto via POS con carta di credito.

Attraverso la piattaforma di gestione e monitoraggio da remoto 24 ore su 24, Edison Next è in grado di controllare in tempo reale la disponibilità di ogni stazione di ricarica e la presenza di eventuali anomalie e malfunzionamenti, garantendo così un’assistenza tempestiva anche da remoto.