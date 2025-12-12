Edison Energia, la ricarica in condominio (e non solo) è servita

Quaranta milioni di italiani abitano in condominio ma non tutti, pur possedendo un garage, un box o un posto auto, riescono ad installare un impianto di ricarica privato. A questi si rivolge Edison Energia con un progetto innovativo di ricarica condominiale condivisa semplice e scalabile, spiegano Veronica Totti, Head of E-mobility e Federico Baccaredda Boy, E-mobility Product Owner di Edison Energia, società dello storico Gruppo Edison.

Zero spese per condominio e condomini

La soluzione è semplice, spiegano, perchè la realizzazione dell’impianto, la manutenzione, la gestione e la contabilità dei consumi sono tutti a carico di Edison Energia. La società del Gruppo Edison dedicata, sin dalla liberazione dei mercati di riferimento, alla vendita di energia elettrica, gas naturale e wi-fi, si occupa di richiedere al distributore elettrico un nuovo POD dedicato e installa a sue spese una dorsale elettrica lungo tutti i locali dell’autorimessa fino ad alimentare, con una semplice derivazione, le wallbox dei condomini che ne fanno richiesta. L’unica condizione è che questi siano almeno il 5% del totale dei proprietari di posto auto.

Nessuna spesa, quindi, per il condomìnio, né per chi non è proprietario di un’auto elettrica e non è interessato ad acquistarne una a breve. E nessun onere burocratico per l’amministratore del condominio per quanto riguarda la rendicontazione delle ricariche. Le wallbox “intelligenti”, infatti, registrano i consumi e permettono di addebitare mensilmente l’importo esatto del prelievo.

Canone mensile e consumi effettivi solo per gli e-driver

Ogni punto di ricarica si attiva con una carta magnetica di autenticazione (Rfid card), prevenendo così ogni possibile abuso nelle autorimesse aperte; è sempre connesso e può essere monitorato da remoto attraverso l’App Edison PlugGo+. Semplice anche la modalità di accesso al servizio: un pagamento mensile a copertura delle spese di gestione e poi solo i kWh effettivamente consumati.

La soluzione, però, è anche scalabile: ogni condomino, in ogni momento, può richiedere l’allacciamento con l’aggiunta di una derivazione e di una wallbox nel proprio posto auto. La dorsale è progettata per supportare il fabbisogno di ricarica di tutti i condomini, semplicemente aumentando la potenza impegnata al contatore.

In un’unica App la ricarica pubblica e privata

Ma la novità più ghiotta, riguarda l’App Edison Plug&Go+ che si potrà utilizzare anche sulla rete di ricarica pubblica. E non solo presso le colonnine di Edison ma anche in roaming sul 90% degli impianti italiani, per un totale di circa 65.000 punti di ricarica. Ricarica domestica e ricarica pubblica saranno poi contabilizzate in un’ unica fatturazione mensile.

L’offerta si inserisce nella strategia di Edison Energia, che è al fianco degli italiani nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Per ulteriori informazioni scrivere a questo indirizzo: ricaricacondominiale@edison.it .