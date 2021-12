Edilizia e classi energetiche, la Direttiva Ue è un assist alla mobilità elettrica

La revisione della Direttiva Ue sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD), attesa oggi dalla Commissione europea nell’ambito del pacchetto Fit for 55 , si preannuncia come una rivoluzione per il mercato immobiliare. Secondo alcuni osservatori potrebbe addirittura sconvolgerlo, se effettivamente impedirà a partire dal 2027, vendite e affitto di immobili che non rispettano gli “standard minimi di prestazione energetica”. Vedremo a minuti se sarà confermata la linea più dura e cosa sarà previsto per mitigarne i dirompenti effetti.

Frattanto in Italia il Superbonus, introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha portato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito edilizio. Si tratta di opere relative all’efficienza energetica e antisismiche. Ma anche di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’incentivo, previsto originariamente per “le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”, è stato poi prorogato, attraverso alcune modifiche normative, fino al 2023.

Tuttavia, la nuova Direttiva Ue (qui la bozza del testo) potrebbe richiedere un’ulteriore estensione del Superbonus 110 o di agevolazioni similari. Scopriamone insieme opportunità e criticità.

La corsa dell’Europa verso la decarbonizzazione

di Fabio Stefanini*

Gli edifici, nell’UE, sono responsabili per il 40% dei consumi di energia e per il 36% delle emissioni di gas climalteranti. Inoltre, circa il 75% delle costruzioni esistenti in Europa sono inefficienti dal punto di vista energetico. Per questo motivo, sono stati introdotti, nel corso degli ultimi anni, regolamenti per guidare gli stati membri nel rinnovamento gli immobili. Come la Direttiva Ue Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU e l’Energy Efficiency Directive (EED) 2012/27/EU, disposizioni riviste nel 2018.

Una delle linee guida più importanti riguarda la “ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero”.

Per raggiungere la neutralità carbonica auspicata dal Green Deal europeo, la traccia della nuova Direttiva UE intende rielaborare l’Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) con obiettivi ambiziosi. Ad esempio, nella bozza del documento si riporta che tutte “le nuove costruzioni, a partire dal 2030, devono essere a emissioni zero” e “da gennaio 2027, tutti i nuovi edifici occupati o di proprietà delle autorità pubbliche devono essere a emissioni zero”.

In più, viene specificato che gli “edifici a emissioni zero” devono soddisfare il proprio fabbisogno energetico totalmente con fonti rinnovabili e che producono energia in situ. Gli “edifici a consumo energetico quasi zero” devono invece coprire la propria domanda in maniera significativa con fonti rinnovabili, incluse quelle che producono energia localmente o nelle vicinanze dell’immobile.

La rivoluzione delle classi energetiche

A proposito degli standard di prestazione energetica, questi richiedono che gli edifici messi in vendita o in affitto (con le dovute eccezioni, come gli edifici storici), dal 1° gennaio 2027 siano almeno di classe energetica E mentre, dal 1° gennaio 2033, di classe energetica C. Peraltro, entro il 2035, ogni stato membro dell’UE dovrebbe rendere il proprio parco immobiliare aderente ai requisiti minimi di prestazione energetica.

L’intento sarebbe quello di poter costruire una pianificazione operativa e indicatori nazionali da monitorare periodicamente, così da verificare lo stato di avanzamento dei lavori e rivedere eventualmente la strategia intrapresa verso la neutralità climatica al 2050.

Le infrastrutture per la mobilità sostenibile

Anche per i mezzi di trasporto sono previste una serie di misure. In particolare, per i nuovi edifici residenziali e quelli esistenti sottoposti a un radicale rinnovamento, con più di tre posteggi, ogni stato membro dovrà garantire:

– l’installazione del precablaggio per ogni posto auto, in modo da consentire l’installazione, in un secondo momento, di punti di ricarica per veicoli elettrici;

– almeno un posto bici per ogni posteggio auto.

Inoltre, la bozza della Direttiva Ue specifica che ogni stato membro dovrà prendere provvedimenti per “semplificare la realizzazione dei punti di ricarica in edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, rimuovendo gli ostacoli normativi, inclusi i permessi e le procedure di approvazione”. E rende disponibile l’assistenza tecnica per chi desidera installare le infrastrutture di ricarica. In questo senso, si dovrebbero coniugare le politiche per l’edilizia con quella della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

La situazione degli immobili italiani

Dal “Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2020”, redatto da ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) e CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente), emerge un quadro molto chiaro del parco edilizio nazionale. All’interno del campione analizzato, circa il 60% degli immobili è caratterizzato da prestazioni energetiche carenti (classe energetica F e G). La nuova direttiva europea andrebbe quindi a delineare un percorso preciso per la riqualificazione degli edifici.

È importante però dire che questa operazione – assolutamente necessaria per ridurre il consumo energetico e incrementare la tutela ambientale – non dovrebbe far gravare i costi sulle spalle dei proprietari degli immobili. Molti di loro infatti potrebbero non essere in grado di far fronte alle spese. Si rischierebbe quindi non solo un impatto negativo sul mercato immobiliare, ma anche un impedimento alla transizione energetica. Diventa quindi necessario individuare nuove forme d’incentivazione a supporto degli interventi d’efficientamento, proseguendo quanto iniziato con le agevolazioni fiscali degli ultimi anni. Ma, possibilmente, semplificandone gli iter burocratici.

L’evoluzione degli incentivi: spunta l’Iva quasi zero

Il Consiglio europeo ha recentemente raggiunto un accordo per modificare le regole dell’UE sulle aliquote dell’IVA. Se adottato, porterebbe l’IVA a un valore compreso tra lo 0% e il 5% su una serie di beni e servizi, tra cui i pannelli solari. Ma anche, come si legge nel documento, sulla “fornitura e messa in opera di pannelli solari per abitazioni private, edifici pubblici e altre costruzioni adibite ad attività di interesse pubblico”. Il fotovoltaico può essere dunque una delle tecnologie strategiche per la riqualificazione energetica degli immobili e per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. L’IVA agevolata può infatti accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili. Ma, soprattutto, promuovere l’autosufficienza energetica, rendendola accessibile a un numero sempre più grande di persone.

Inoltre, la diffusione dei pannelli solari si intreccia con lo sviluppo della mobilità elettrica. Ad esempio, in Italia, il Ministero della Transizione Ecologica ha annunciato di voler rimuovere progressivamente le nuove automobili con motore a combustione interna entro il 2035 (leggi anche). Bisogna quindi riprogettare il parco immobiliare nazionale anche come rete di ricarica che, in futuro, dovrà fornire l’energia a milioni di veicoli elettrici. Il tempo per effettuare i cambiamenti c’è, ma si deve agire velocemente. Il 2022 è già alle porte…

*General Manager Otovo Italia

