Ecoverso R-Ace vince chi consuma meno (2/10 Ancona)

Domenica 2 ottobre appuntamento ad Ancona per la 15° edizione di Ecoverso R-Ace.

Una competizione automobilistica solo per veicoli elettrici o ibridi dove non salirà sul podio l’equipaggio più veloce ma chi registrerà il consumo finale in ml o Wh più basso.

Una “gara” in mezzo al traffico

Queste le categorie in gara: Hybrid, Hybrid Team, Electric ed Electric Team. Il percorso è di 55 km attraverso le strade di Ancona. Si parte (alle 9) e si arriva al MasMo Park. Il circuito non sarà chiuso al traffico e al termine della gara attraverso i kit gara Hybrid Assistant e Power Cruise Control verranno controllati i parametri relativi al consumo assoluto (ml o Wh) e al tracciato del percorso svolto.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Ecoverso con il supporto di MaSMo – Marche Smart Mobility.

Qui il link al regolamento e al programma.