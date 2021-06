Educare gli adolescenti alla nautica sostenibile con i materiali di riciclo con la speranza che, crescendo, diventino diportisti e marinai a zero emissioni e attenti all’ambiente. Questa la filosofia dell’Ecoregata dell’Adriatico che si terrà il 20 giugno a Pescara.

La sfida di domenica prossima (alle 15,30 nella spiaggia libera della Madonnina) è tra due ecozattere costruite al 90 per cento con materiali alternativi alla plastica. Una EcoBoat Race – all’interno della Ecoregata dell’Adriatico 2021 – tra gli studenti dell’Istituto tecnico ‘Acerbo’ e quelli dell’Istituto tecnico ‘Manthonè’, progettisti e costruttori dei due natanti ecologici, lunghi 4 metri, larghi 2,5 e alti 2,5.

Ecoregata tutti a bordo

Nel corso della giornata si svolgeranno attività di educazione ambientale e laboratori di riciclo per tutti i visitatori, grandi e piccini. A bordo della ecoregata sono saliti il Comune di Pescara, Legambiente, la società Ecolife, Assonautica e il Circolo Velico ‘La Scuffia’ che hanno deciso di dare vita all’edizione numero zero di un evento che sarà potenziato il prossimo anno ed esteso a tutte le scuole superiori della città”.

La premiazione dell’ecociurma vincitrice è prevista per il 4 luglio, la giornata conclusiva della rassegna EcoMob fissata al porto turistico. Una manifestazione con una forte attenzione alla mobilità elettrica, di cui Vaielettrico è media partner, al link tutte le informazioni.

Programma

• 11.30 Prove in acqua di galleggiabilità e sicurezza

L’organizzazione in collaborazione con i partner qualificati provvederanno a verificare la sicurezza delle eco-zattere.

• ore 13.30 – Lunch break

Ai ragazzi e ai collaboratori presenti verrà consegnato un lunch-box con il pranzo da consumare sulla spiaggia.

ore 15.30 – Briefing

Verranno indicate alle squadre le regole e le modalità di svolgimento della regata, suddivisa in due manches.

• ore 16.00 – Partenza regata

Zattere in acqua, pronti, partenza e….viaaaa!!!!

• ore 17.45 – Saluti

Ringraziamenti e saluti dell’organizzazione e dei partner istituzionali. Presenta Marco Papa.

