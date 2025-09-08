Economia green, le imprese non trovano personale: ma come è possibile?

A minacciare la competitività delle imprese italiane non sono solo i costi energetici o le incertezze geopolitiche. L’ostacolo principale riguarda la difficoltà nel reperire lavoratori adeguatamente formati. A lanciare l’allarme è Anie Confindustria, come si legge nello studio “Verso una nuova competitività industriale europea: il ruolo strategico dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica”, realizzato insieme alla società di consulenza Teha. Un dossier da cui emerge un divario crescente tra la domanda di lavoratori specializzati e l’offerta di competenze sul mercato del lavoro.

C’è da chiedersi come sia possibile che di fronte a una domanda sempre più elevata non ci sia una ricollocazione di tecnici da altri settori e non ci sia una offerta da parte del sistema universitario. Da cosa dipende? Secondo il rapporto, l’accelerazione della digitalizzazione, dei progetti di decarbonizzazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici sta rivoluzionando il mercato del lavoro.

Economia green: in Italia, il 77% delle nuove assunzioni nel settore elettronico ed elettrotecnico già oggi richiede competenze green

Tra il 2025 e il 2030 questi tre macrotrend potrebbero generare 18,5 milioni di posti aggiuntivi a livello globale, ma al tempo stesso causeranno la scomparsa di molte professioni tradizionali. In Italia, il 77% delle nuove assunzioni nel settore elettronico ed elettrotecnico già oggi richiede competenze green. Contro una media nazionale (che prende n considerazione tutti i settori industriali) del 35%.

Il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili è in crescita. Il sito specializzato Qualenergia.it mette in evidenza quanto emerge da Linkedin: tra il 2018 e il 2023 le offerte di lavoro “green” sono aumentate del 9,2% l’anno. Ma la disponibilità di lavoratori con skill adeguate si è fermata al 5,4%. Sul fronte digitale, solo il 49% degli italiani possiede competenze di base, contro una media OCSE del 71%. Grave anche il ritardo nelle discipline STEM: appena 18,5 laureati ogni mille giovani, contro i 35,3 della Francia e i 40,1 dell’Irlanda.

A complicare il quadro c’è la scarsa propensione alla formazione continua. Nel 2022 solo il 10% della popolazione in età lavorativa ha partecipato a corsi di aggiornamento, contro una media Ue del 13% e picchi del 35% in Svezia. Non sorprende dunque che, secondo un’indagine condotta da Teha Group e dal Servizio Studi di Anie, il 75% delle imprese del settore segnali una carenza significativa di tecnici e operai specializzati.

Il 69% delle aziende ha dovuto rallentare o sospendere progetti e una su tre ha perso opportunità di mercato

Le conseguenze sono già visibili: il 69% delle aziende ha dovuto rallentare o sospendere progetti strategici per mancanza di personale qualificato e quasi una su tre ha perso opportunità di mercato. Dal 2017 al 2023 le posizioni con difficoltà di reperimento sono passate dal 37% al 58%. “Questo trend rischia di diventare strutturale – avverte Anie – se non si interviene con politiche mirate su formazione, orientamento e valorizzazione del lavoro tecnico”.

Infine, c’è un nodo demografico da sciogliere. Entro il 2050 la popolazione italiana in età lavorativa calerà del 20,5%, il peggior dato in Europa. Un invecchiamento che, combinato con il gap formativo, potrebbe erodere le basi stesse della sostenibilità produttiva.

Come invertire la tendenza? Una delle leve principali individuate è il rafforzamento degli Istituti tecnici superiori (ITS). Nel 2023 l’84% dei diplomati ITS ha trovato lavoro, con iscrizioni in crescita del 38% su base annua. Ma i numeri restano bassi: in Italia solo l’1% degli iscritti alla formazione terziaria sceglie percorsi professionalizzanti, contro il 40% in Germania e il 29% in Francia.

Lo studio guarda anche all’impatto dell’intelligenza artificiale, definita “un acceleratore di produttività e trasformazione delle competenze”. Secondo le stime, l’adozione diffusa dell’AI generativa potrebbe liberare fino a 5,7 miliardi di ore di lavoro all’anno e generare fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al Pil della Lombardia. Lungi dal sostituire l’uomo, l’AI richiederà nuove figure professionali in grado di gestire e co-progettare con le macchine intelligenti.