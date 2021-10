Ecomondo-Key Energy: Fiera Rimini fa il pieno di colonnine e sharing elettrico

Con 13 nuove stazioni di ricarica, un terminal dedicati ai servizi di sharing elettrico (sia auto sia veicoli leggeri) e nuovi autobus elettrici la Fiera di Rimini si presenta all’appuntamento con Ecomondo–Key Energy 2021, in programma dal 26 al 29 ottobre prossimi.

Edizione che prevede tra l’altro, nella giornata del 27 ottobre, l’ evento curato dal nostro sito e interamente dedicato alla transizione elettrica della Motor Valley emiliana.

Dopo un anno di stop da Covid, la più importante manifestazione fieristica sulla sostenibilità e l’ambiente torna in presenza con un’ edizione focalizzata sulla transizione energetica e la mobilità elettrica. E per l’occasione si presenterà con un importante potenziamento delle sue infrastrutture di supporto alla mobilità sostenibile.

Tredici nuove stazioni di ricarica nei parcheggi di Ecomondo-Key Energy: ecco dove

Entro il 20 ottobre sarà completata l’installazione di 13 nuove stazioni di ricarica per auto elettriche, per un totale di 26 nuovi punti di ricarica. Si tratta di colonnine quick in corrente alternata da 22 kW piazzate nei quattro parcheggi della Fiera. La ricarica è gratuita e compresa nella tariffa del parcheggio, senza costi aggiuntivi per l’utente. L’attivazione è manuale e non prevede l’utilizzo di schede, badge o App dedicate.

Con Corrente e veicoli leggeri la Fiera di Rimini si raggiunge in sharing

L’altra grande novità, in vista del taglio del nastro di Ecomondo-Key Energy, il 26 ottobre, è l’estensione alla zona fieristica del servizio di car sharing elettrico Corrente di Tper. Le vetture Renault Zoe 100% elettriche si possono prelevare nell’area urbana del capoluogo romagnolo (ma anche a Bologna o Ferrara) rilasciare nei park SUD1-EST1/2-OVEST1/2 di Fiera di Rimini, dove ci saranno degli stalli con pali e cartellonistica per parcheggio riservato.

L’utente pagherà solo il viaggio, mentre il noleggio si interromperà appena posteggiata l’automobile. Precedentemente l’area di operatività era più ristretta e non arrivava alla Fiera. L’estensione è stata chiesta e ottenuta dalla società di gestione della Fiera Italian Exibition Group.

Infine due operatori, entrambi attivi da metà ottobre, mettono a disposizione monopattini e bici elettriche in sharing per collegare l’area fieristica con il centro città. Nel park stazione e fronte ingressi Est ed Ovest i veicoli dispongono di parcheggi dedicati e segnalati con apposita cartellonistica. Vengono continuamente alimentati con un servizio di trasporto notturno per fare in modo che i parcheggi siano riforniti di mezzi da noleggiare. Sono state inoltre attivate navette aggiuntive sulla linea 9 per portare dalla stazione alla Fiera. Durante Ecomondo–Key Energy saranno messi in funzione anche i nuovi mezzi elettrici sulla linea METROMARE. Sono autobus prodotti dal costruttore VAN HOOL.

A Ecomondo-Key Energy il focus è su rinnovabili, Pnrr e mobilità sostenibile

Ecomondo-Key Energy torna in presenza con mille espositori e un´occupazione della superficie che si attesta al 90% rispetto ai livelli del 2019.

Tra i temi forti della manifestazione figurano l’economia circolare, la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)e del Green Deal europeo, la 10ª edizione degli Stati Generali della Green Ecomomy per ciò che riguarda Ecomondo.

A Key Energy si parlerà della mobilità sostenibile e di tutte le proposte per le energie rinnovabili.

I programmi di Ecomondo e Key Energy, dal 26 al 29 ottobre

Per il decennale degli Stati Generali della Green Economy, appuntamento annuale promosso dalle 68 organizzazioni di imprese riunite nel Consiglio Nazionale della Green Economy e realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, verrà presentata una ricerca inedita con focus su digitalizzazione e transizione ecologica in Italia.

IEG, inoltre, lancia il progetto ´Africa Green Growth´ per favorire le relazioni commerciali tra imprese italiane e Paesi proiettati verso un modello di sviluppo sostenibile in quel continente attraverso le tecnologie verdi, in collaborazione con la Fondazione RES4MED, il board scientifico di Key Energy, IRENA International Renewable Energy Agency e il supporto di ICE Agenzia.

Key Energy, che si tiene in contemporanea e ha la sua parte preponderante nel solare, tecnologia che in Italia ha potenzialità di sviluppo più rapida. Poi ancora l´eolico, soprattutto con le tecnologie off-shore, l´efficientamento energetico e la città sostenibile e la mobilità elettrica.

IEG ha commissionato all´Energy Strategy Group del Politecnico di Milano uno studio inedito per valutare l´impatto del Pnrr nei settori delle rinnovabili.

Come cambia la Motor Valley? Il 27 ottobre ne parlano Vaielettrico e MOTUS-E

Novità di questa edizione è l´ampia area espositiva dedicata alla E-mobility, cui si aggiunge uno studio curato da Motus-E e dal nostro sito Vaielettrico con l´Università di Ferrara che darà un quadro organico dello stato dell´arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia. Il focus di quest’anno sarà la transizione della Motor Valley. Nella mattinata saranno presentati e dibattuti i contenuti dello studio. Nel pomeriggio si parlerà di formazione delle nuove competenze richieste dalla transizione elettrica. Sarà poi presentato un libro dal titolo “E-Valley, volti e storie della Terra dei motori” e saranno proclamati i vincitori del Premio Pionieri della E-Valley istituito con il contributo di Bper Banca e SIFA’.

