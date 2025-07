Ecomondo 2025, anteprime a Il Cairo, Belgrado e Varsavia

Parte dal roadshow internazionale la promozione dell’economia circolare e della mobilità sostenibile targata Ecomondo 2025. Le tappe in Egitto, Serbia e Polonia anticipano i contenuti della prossima edizione della manifestazione, in programma a Rimini dal 4 al 7 novembre 2025, e includono anche il ritorno di SAL.VE – Cleaning and Waste Disposal Vehicles Expo , realizzato con ANFIA.

In vetrina, le soluzioni più avanzate per la raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale, con una crescente attenzione all’elettrificazione e all’efficienza operativa. A Rimini, intanto, il quartiere fieristico integra la sostenibilità nella pratica: venti colonnine di ricarica elettrica , quaranta prese attive , e una stazione ferroviaria interna che serve un visitatore su cinque, riducendo traffico e inquinamento.

Prima tappa al Cairo: focus su acqua, bioenergie e rinnovabili

La prima tappa del tour si svolgerà l’8 luglio al Cairo, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per l’Egitto, l’Ambasciata italiana e l’Ufficio ICE. Al centro dell’incontro i temi del ciclo dell’acqua, delle bioenergie in ambito agricolo, della gestione dei rifiuti e dell’efficienza energetica, in linea con la Strategia Nazionale per il Clima 2050 dell’Egitto, che punta a raggiungere il 42% di energia rinnovabile entro il 2035.

L’evento prevede sessioni tematiche e incontri B2B tra stakeholder egiziani e aziende italiane, per rafforzare partnership e progetti nel settore ambientale. Già nel 2024, la delegazione egiziana aveva portato a Rimini 40 top buyer, protagonisti di oltre 400 incontri d’affari durante Ecomondo e KEY – The Energy Transition Expo.

A Belgrado e Varsavia, spazio a rifiuti, energie rinnovabili e networking

Il roadshow proseguirà il 9 settembre a Belgrado, in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria serba e grazie al supporto del consigliere regionale MZ Consulting. L’appuntamento si concentrerà su gestione dei rifiuti, energia solare e ciclo dell’acqua, settori in forte crescita nei Balcani grazie a incentivi locali e programmi di pre-adesione all’Unione Europea.

Ultima tappa l’11 settembre a Varsavia, dove Ecomondo incontrerà stakeholder e aziende polacche attraverso il format “Green Grill”, realizzato con Confindustria Polonia. Un evento informale e a basso impatto ambientale dedicato a biogas, gestione dei rifiuti plastici, trattamento delle acque e solare, pensato per favorire il confronto diretto su tecnologie e progetti concreti. Un’occasione importante in un Paese che sta investendo ingenti risorse europee nell’ammodernamento delle infrastrutture ambientali, supportato da una rete di 105 aziende associate a Confindustria Polonia, che complessivamente impiegano 30.000 persone e generano un fatturato aggregato di 4,6 miliardi di euro.

Verso Ecomondo 2025: sette macroaree e tante novità

Le tappe internazionali anticipano molti dei temi che saranno al centro di Ecomondo 2025, articolati in sette macroaree: Waste as Resource, Water Cycle & Blue Economy, Sites & Soil Restoration, Bioenergy & Agriculture, Earth Observation and Environmental Monitoring, Circular and Regenerative Bio-Economy e la già menzionata SAL.VE , biennale dedicata ai veicoli per l’ecologia promossa da ANFIA.

Confermati anche i distretti verticali che arricchiranno il percorso espositivo, come il Blue Economy per la tutela degli ecosistemi marini, il Circular Healthy City per le città più salubri e circolari, il Paper District per l’innovazione nella filiera della carta, il Textile District per la moda etica e il Trenchless District dedicato alle tecnologie No Dig. L’Innovation District si conferma il cuore pulsante della ricerca applicata, con uno spazio ampliato per start-up, scale-up e un focus sui green jobs e le competenze del futuro.

Convegni, premi e focus internazionali

Il programma convegnistico, curato dal Comitato Tecnico Scientifico, affronterà temi di grande attualità come il ripristino degli ecosistemi, le nuove bioenergie, l’evoluzione normativa e la gestione predittiva delle risorse. Non mancheranno approfondimenti sul Piano Mattei e sul ruolo strategico delle tecnologie green nei Paesi africani. Torna anche il Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green, dedicato alle soluzioni più avanzate per la sostenibilità.

Con queste iniziative, Ecomondo 2025 conferma la propria vocazione internazionale e il ruolo di piattaforma strategica per la transizione ecologica, capace di mettere in dialogo imprese, istituzioni e territori, in Italia e nel mondo.