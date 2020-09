Ecomob: expo eco sostenibile a Pescara (4/6 settembre)

Prende il via domani la terza edizione di Ecomob, l’expo dedicato alla cultura eco sostenibile del centro-sud Italia di cui Vaielettrico.it è partner. L’appuntamento è nello spazio espositivo del Marina di Pescara dal 4 al 6 settembre 2020, per tre giorni dedicati a mobilità sostenibile, cicloturismo, ecologia ambientale.

La manifestazione è sempre in crescita, anche in questa edizione post lock down. Aumenta, infatti, il numero degli espositori rispetto alle edizioni precedenti: sono 50, in rappresentanza di più di cento brand.

L’incontro con i tour operator della sostenibilità

Fra gli eventi di rilievo in programma: l’incontro con quattordici dei maggiori operatori di turismo sostenibile italiani, francesi, olandesi, spagnoli, tedeschi, canadesi, inglesi e americani. Invitati dell’ente camerale e della Cna incontreranno gratuitamente gli operatori abruzzesi interessati alla galassia di proposte che si muove attorno al turismo esperienziale.

Non casuale la scelta della location: il Marina di Pescara è stato premiato con Le Stelle Blu del Mediterraneo proprio in occasione della prima edizione di Ecomob nel 2018. Un riconoscimento eco sostenibile per la manifestazione che vede la compartecipazione di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti-Pescara.

L’edizione 2019 ha fatto registrare più di 10mila visitatori nell’arco dei tre giorni di fiera, con 40 espositori provenienti anche dall’estero, più di 100 brand presenti fra istituzioni, commercio e servizi, 5 workshop dedicati a ecomobilità, economia circolare, cicloturismo. Diversi anche gli incontri con ospiti ed esperti del settore. Per esempio domenica sei settembre si parlerà dei Cammini d’Abruzzo-stato dell’arte e traiettorie di sviluppo.

Test drive con auto, e-scooter, e-bike

Grazie a Emoby ed Esa energia e alla disponibilità di mezzi elettrici per persone con difficoltà motoria Ecomob expo village sarà fruibile da tutti. In occasione della tre giorni sarà inoltre possibile effettuare test di guida dei mezzi esposti, fra auto elettriche, e-scooter, e-bike. Gli abitacoli delle auto, inoltre, grazie alla partnership con un’azienda specializzata, saranno sanificati tra un test e l’altro per garantire la massima sicurezza.

Parola agli organizzatori

“In un anno così, non solo confermare lo svolgimento dell’expo ma anche vedere crescere il numero degli espositori, senza dimenticare gli appuntamenti tematici di prima qualità, è allo stesso tempo una sfida e una soddisfazione – commenta Gianluca Giallorenzo, responsabile marketing di Ecomob -. Vuol dire aver lavorato bene negli anni precedenti, ricevere la fiducia da parte di chi sostiene l’evento e degli espositori, che anche quest’anno arriveranno da tutta Italia. Non da meno il rilievo per la città di Pescara di ospitare non solo l’unica expo di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia ma anche uno dei pochi eventi tematici confermati quest’anno”.

La Camera di Commercio in prima fila

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa terza edizione di Ecomob: una sfida accolta nel 2018 che si è fatta di anno in anno sempre più interessante andando ad incubare tutte le novità in campo di mobilità alternativa ed ecologia ambientale – aggiunge Lido Legnini, vice presidente Camera di Commercio Chieti Pescara -. Uno spazio, in cui sarà massima l’attenzione alle norme per il contenimento del virus, dove far dialogare pubblico e privato sulle principali scommesse per un futuro sostenibile: dalle auto elettriche al turismo esperienziale, dall’economia circolare alla destinazione Costa dei Trabocchi. Un luogo sostenibile dove riscrivere le sorti della nostra economia cavalcando un cambiamento non solo necessario ma sempre più fattibile“.

L’appuntamento è patrocinato dal ministero dell’Ambiente e dello sviluppo economico, oltre ad Abruzzo – Made in nature, made in Italy, Città di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Anci Abruzzo, Touring Club Italiano. Main sponsor sono Scame electrical solutions, Mario De Cecco-Dynamic workwear, Edimac macchine stradali. Partner: Fiab-Pescarabici, Legambiente, Vaielettrico.it, Motus-E, D’Angiolella dinamica.