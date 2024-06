Gli ecoincentivi “bruciati”? Tutto regolare per Urso

Gli ecoincentivi per auto elettriche si sono volatilizzati in poche ore, ma le anomalie da più parti ventilate non superano il 5% dei casi. Tutto regolare, quindi, secondo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che in un nota fa il bilancio della turbolenta giornata di ieri. Sulle richieste ritenute dubbie il Ministero ha già avviato verifiche. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha aperto una spiraglio sul rifinanziamento dell’ecobonus, compatibilmente però con le disponibilità di bilancio.

Solo un 5% di potenziali anomalie. Il 62% dei bonus ai privati, il 38% alle persone giuridiche.

Altri fondi? Giorgetti: “Forse”

Da parte sua il ministro Giancarlo Giorgetti ha risposto così a chi gli chiedeva se gli ecoincentivi per le auto elettriche saranno rifinanziati: «Altri soldi ne potranno arrivare, ma ovviamente bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi. Non sono infiniti, sono limitati quindi bisogna essere molto selettivi». Pressi (Motus-E): basta con gli scossoni, gli ecoincentivi inseriti in una politica di lungo periodo Sul caso degli incentivi volatilizzati in poche ore è intervenuto anche il presidente di Motus-E Fabio Pressi. Da un lato, dice Pressi «testimonia il crescente interesse anche in Italia per questa tecnologia». Dall’altro «evidenzia l’importanza di costruire politiche incentivanti con un respiro più programmatico e orientato al medio periodo». Cittadini e imprese, dice Pressi , devono poter «pianificare le proprie scelte in un contesto ben definito». Altrimenti i bonus si trasformano «in una sorta di click-day» dall’esito aleatorio. E per il mercato si riducono «a meri scossoni momentanei» non in grado di accompagnare il mercato auto«verso il naturale processo di elettrificazione a cui si sta andando incontro in tutto il mondo».