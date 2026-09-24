ECOdolomitesGT, si parte solo in elettrico il 16 ottobre



















Ritorna Dolomiti l’ECOdolomitesGT, e-rally automobilistico su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche road-legal valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. Appuntamento in vetta il 16, 17 e 18 ottobre 2026.

Nelle Dolomiti la tappa finale dopo 11 gare dalla Spagna alla Cina

Il campionato internazionale – 11 competizioni nel Calendario 2026, in Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Cina e Italia – proprio sulle Dolomiti trova la sua conclusione, decretando i vincitori.

Le tappe di partenza e arrivo della ECOdolomitesGT – organizzata dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl) e il supporto di ECOmove & LETSmove – sono tutte previste a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Da qui le auto in gara si dirigono verso suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino e Veneto, valicando diversi passi. Tra le località attraversate, Predazzo (TN), Moena (TN), Agordo (BL), nonché tutte le località del comprensorio di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis, con le Pale di San Martino a dominare lo scenario.

Alla competizione possono prendere parte vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 di martedì 29 settembre (Info su www.ECOdolomitesGT.org). La partecipazione è alla portata di tutti: piloti amanti della regolarità ma anche possessori di auto elettriche desiderosi di mettersi alla prova insieme alla propria vettura. Ogni equipaggio deve essere formato da due persone in possesso di patente di guida e di una adeguata licenza di regolarità ACI-Sport/FIA.

Documento, quest’ultimo, richiedibile – con un certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica – nelle Delegazioni ACI ma anche sul posto, all’atto dell’iscrizione, grazie a un servizio messo a disposizione dall’organizzazione (tramite l’Automobile Club Trento e la Delegazione ACI “Lavalsugana”).

Ricarica auto e programma

Le vetture elettriche verranno ricaricate grazie a un Charge Park, alimentato dall’energia elettrica da fonte rinnovabile fornita da Primiero Energia, per l’occasione allestito nella frazione Fiera di Primiero, in via Fiume, di fronte al Municipio di Primiero San Martino di Castrozza.

La gara si compone di un pomeriggio di verifiche tecniche e sportive (dove verranno controllati auto e documenti di gara e di iscrizione degli equipaggi, ai quali verrà consegnata la grafica da apporre sull’auto prima della partenza), una serata di gara il venerdì, in cui gli equipaggi percorreranno circa 150 km, una giornata di gara il sabato (su un percorso di poco più di 250 km), e una mattinata di gara la domenica, di ulteriori 120 km circa.

Fulcro logistico della manifestazione è l’EDGT Charge-Park, Primiero San Martino di Castrozza, Via Fiume (Piazza del Municipio). Qui si svolgono venerdì 16 ottobre dalle 09:00 alle 13:00 le verifiche amministrative e tecniche ante gara e da qui parte, alle 16:00, la prima vettura.

Il taglio del traguardo è previsto domenica 18 ottobre a partire dalle 12 (prima vettura), sempre nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

In gara con auto con almeno 300 km di autonomia

«L’Automobile Club d’Italia è sempre più orientato a diventare un ente dedicato alla mobilità in generale, e alla mobilità sostenibile in particolare. Ecco perché un’iniziativa come l’ECOdolomitesGT continua ad attirare l’attenzione dell’Automobile Club di Trento». Parole di Fiorenzo Dalmeri, presidente di ACI Trento.



Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl), entità concept originator, nonché co-organizzatrice assieme ad ECOmove & LetsMove: «Per partecipare all’ECOdolomitesGT 2026, basta avere una vettura elettrica ‘road legal’ costruita dopo il 01.01.2020 capace di percorrere con un certo margine di sicurezza almeno 300 km di guida in montagna, senza necessità di ricariche intermedie. Si prevedono 4 settori, divisi in tre tappe di circa 530 chilometri totali, con un massimo di circa 260 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche».

Una ventina le prove speciali ‘Regularity & ConsumptionStages’ per un totale di circa 320 chilometri durante le quali «i driver dovranno cimentarsi per mantenere specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo. Dovranno inoltre impegnarsi a consumare il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di percentuale sullo “State Of Charge”, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui gareggiano».

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