ECOdolomites numero 11 al via l’11 settembre

ECOdolomites numero l’11 al via l’11 settembre. Torma il mountain trophy tra le vette Unesco per veicoli non inquinanti. Partenza e arrivo a Ortisei, Val Gardena.

ECOdolomites numero 11, tra passi alpini e paesaggi unici

Il Covid non ferma ECOdolomites, la kermesse per una mobilità e un turismo sostenibili, che da un decennio promuove un futuro elettrico tra le montagne dell’Alto Adige. Oltre ai motori elettrici, sarà la voglia di ripartire –più che mai in stile green- dopo le restrizioni per la pandemia a fare da propulsore all’XI edizione dell’evento, in programma l’11 e 12 settembre prossimi. Partenza e traguardo del tour sarà come sempre Ortisei, perla della Val Gardena. Da qui la carovana di veicoli elettrici –a quattro, tre e due ruote- si muoverà alla conquista di diversi passi alpini e alla scoperta di paesaggi unici, che è doveroso proteggere.

A organizzare il tour-evento è come sempre ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente. ECOmove è impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico che è sinonimo di alta mobilità. ECOdolomites numero 11, organizzata con la collaborazione di Valgardena Marketing, è patrocinata da Provincia Autonoma di Bolzano e Fondazione Unesco

Tutti al cinema con l’Edrive-in, una prima assoluta

In questo anno funestato dal Covid19, che ancora una volta ha dimostrato la fragilità dell’equilibrio uomo-natura”, sottolinea Daniel Campisi, presidente di ECOmove e responsabile dell’eco trophy. “Il nostro evento vuole segnare un vero e proprio e-RESTART. Focalizzato non più su un eventuale futuro elettrico, ma su un doveroso, indispensabile presente elettrico”. Insomma, restituiamo alla natura i suoi spazi, non con un lockdown imposto come è accaduto nei mesi scorsa, ma con una scelta libera di uno stile di vita green. ECOdolomites 2020 è quindi più che mai aperta a tutti, fino a un massimo di 80 veicoli partecipanti. Le iscrizioni sono possibili al sito www.ecomove.cc: è sufficiente compilare online l’apposito modulo e, se non si è già soci, associarsi con un contributo annuale di 20 euro. Tra le novità di quest’anno, una serata, venerdì 11 alle 20.30, con il cinema Edrive-in, al cospetto delle stelle e delle vette dolomitiche. Uno spettacolo nello spettacolo, insomma, da godere tutti insieme ma ognuno nella propria auto. Elettrica.