Ecodolomites, e-rally tra le vette Unesco (8/10 settembre)

Torna, nella seconda settimana di settembre, ECOdolomites. La manifestazione dedicata e mobilità e turismo sostenibili che promuove un futuro sempre più elettrico. La tredicesima edizione della e-trophy presenta una nuova località e nuovi obiettivi.

Partiamo dalle date e dai luoghi: appuntamento venerdì 9 e sabato 10 settembre (con una prima possibilità di registrarsi giovedì 8) a Bolzano, per la prima volta nella storia della manifestazione, dove sono previste partenza ed arrivo.

Come iscriversi all’e-rally

L’e-rally ECOdolomites 2022 è aperto a tutti, fino a un massimo di 80 veicoli partecipanti. Le iscrizioni sono possibili sul sito ufficiale (clicca sul link) dove è sufficiente compilare il modulo o scrivere una mail a info@ecomove.cc e, se non si è già soci, associarsi con un contributo annuale di 25 euro.

Nel sito si trovano anche tutte le informazioni utili. L’evento è organizzato da ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico, sinonimo di alta mobilità.

“Tutto è partito –spiega Daniel Campisi, presidente di ECOmove e responsabile dell’evento- da un forte senso di responsabilità nei confronti del magnifico, insostituibile ma fragile territorio che ci accoglie. E proprio quel senso di responsabilità ci spinge, ora che la sensibilizzazione a una mobilità green viaggia come deve, a puntare con decisione sulla sicurezza. Ed eccoci allora in versione green & safe. Perché le scelte virtuose lo siano a tutto tondo“.

Emissioni zero e sicurezza

Si allargano gli obiettivi della manifestazione come sottolineano gli organizzatori: “Ora che il concetto di mobilità dolce si sta diffondendo sempre più, occorre essere responsabili a 360 gradi. Il nuovo motto di ECOdolomites è green & safe. Una mobilità davvero responsabile non può fermarsi alla scelta, pur lodevolissima, di un mezzo green ma deve includere una guida rispettosa dell’incolumità propria e degli altri“.

Tra i partner della manifestazione per questo c’è Ellermann Gmbh, distribuita in Italia da Emicontrols srl di Bolzano specializzati nella tecnologia di sicurezza per le auto elettriche e ibride.

