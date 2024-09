Ecobonus per Nissan Ariya (fino a 11.000 euro con rottamazione)

Maxi sconti in arrivo per l’intera gamma Ariya, crossover coupé 100% elettrico della Nissan. La casa giapponese mette sul piatto un’ ecoincentivo fino a 11 mila euro in caso di rottamazione. Si parte così da un prezzo di 31.500 euro chiavi in mano per il modello Nissan Ariya Engage B6.

E’ «un ulteriore passo avanti nella diffusione della mobilità sostenibile» scrive la casa annunciando l’offerta.

Ecco in sintesi lo schema dell’offerta

Ecoincentivo Nissan Rottamazione di un veicolo usato 11.000 euro Rottamazione di un veicolo Euro 2, 1, 0 10.000 euro Rottamazione di un veicolo Euro 3 9.000 euro Rottamazione di un veicolo Euro 4 6.000 euro Nessuna rottamazione

Nissan Ariya (qui la nostra presentazione) è disponibile con due opzioni per la batteria (63kWh o 87kWh) che le consentono un’autonomia fino a 530 km e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi. E’dotata di tecnologie d’avanguardia come e-Pedal Step, e-4ORCE 4WD, assistenza alla guida avanzata e totale connettività.

Quattro modelli in gamma per il corossover coupé elettrico di Nissan

Nissan Ariya Engage è disponibile con trazione 2WD e due opzioni per la batteria: 63 kWh, con 160 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, che garantisce fino a 404 km di autonomia; 87 kWh, con 178 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, per la quale l’autonomia arriva fino a 536 km.

La versione Advance, anche questa disponibile con batteria da 63 kWh o 87 kWh, in aggiunta ai contenuti di Engage offre e-4ORCE, avanzato sistema di trazione integrale Nissan, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote.

La versione Evolve, già disponibile sul mercato, offre due opzioni per la batteria, trazione 2WD o integrale e-4ORCE, con potenze da 160 kW a 225 kW e autonomia che raggiunge i 525 km con una sola ricarica (con batteria 87 kWh e 2WD). L’allestimento con batteria da 87 kWh e trazione integrale e-4ORCE vanta una potenza di 225 kW (306 CV) e una coppia pari a 600 Nm che spingono la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Evolve+ è la versione dall’anima sportiva, con trazione integrale e-4ORCE, 290 kW di potenza e coppia pari a 600 Nm che le permettono di accelerare da 0 a 100 km in 5,1 secondi.

