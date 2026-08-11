Ecobonus furgoni, perché non salvare le domande non finanziate?







Sull’ecobonus dedicato ai veicoli commerciali leggeri l’interesse dei lettori resta alto. Il fatto che 40 milioni siano stati “bruciati” in poche decine di minuti ha lasciato fuori molti artigiani e piccole imprese. Ci scrive Giacomo: ha partecipato al bando, ma non è riuscito a ottenere il finanziamento. Chiede se sia possibile una graduatoria per chi non è riuscito a prenotare l’incentivo, così da non perdere del tutto la possibilità di accedere al contributo. Vaielettrico risponde. Cosa ne pensate? Scrivete a info@vaielettrico.it.

Una graduatoria per gli esclusi dal primo bando

“Siamo un’azienda artigiana che ha partecipato al bando senza successo. A riguardo credo che sarebbe sensato poter dare la possibilità a chi non è riuscito a prenotare l’incentivo di poter essere inserito in una graduatoria in modo che nel momento in cui si liberano dei fondi per qualche rinuncia o per mancanza di requisiti possa essere ammesso alla prenotazione in automatico“.

“In un sistema strutturato così com’è, sperare di trovare nuovi fondi disponibili somiglia a una lotteria. Le probabilità sono identiche per tutti: per chi ha firmato il contratto e versato la caparra al concessionario un mese prima del 29 luglio, e per chi lo firmerà tra due o tre mesi. Chiedo a Voi un gradito parere se scrivere al MIMIT può essere una buona idea o meno sperando che, se magari ricevono anche altre segnalazioni, potrebbero prendere in considerazione di rifinanziare o rimodulare i fondi visto che oltre ad aver messo risorse esigue hanno gestito in modo errato anche la ripartizione tra elettrici e termici“. Giacomo.

Meccanismo positivo, ma è fattibile per questo bando?

Risposta (Gian Basilio Nieddu) – Non sappiamo se, dal punto di vista tecnico e amministrativo, sia possibile introdurre una graduatoria per chi, pur avendo partecipato, non è riuscito a prenotare l’incentivo. Chiediamo al ministero.

In altri bandi finanziati, quando la domanda è stata molto superiore alle risorse disponibili per il primo anno, si è scelta la strada di una graduatoria valida anche per gli anni successivi.

Una soluzione simile eviterebbe di dover pubblicare un nuovo bando, con costi aggiuntivi, e ridurrebbe il cosiddetto “effetto annuncio”, cioè il blocco del mercato in attesa della prossima apertura delle domande. Quanto meno sarebbe utile bandire le altre annualità nei primi mesi ed evitare un’attesa che distorce il mercato.