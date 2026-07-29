Ecobonus furgoni: esauriti in pochi minuti incentivi da 40 milioni













Ecobonus di successo. Ben 40 milioni di euro bruciati in pochi minuti. Il budget degli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri del fondo automotive si è letteralmente polverizzato. Parlano i numeri del sito internet dedicato. L’annuncio dell’apertura del bando è stata data ieri, ma si è parlato spesso della misura, Vaielettrico ha scritto più articoli, e questo significa che quelli che potevano prenotare il veicolo, avevano già preparato tutto da tempo. Finiti sia i fondi per l’elettrico che quelli per i veicoli termici.

Un incentivo dedicato anche ai veicoli termici, i soldi li hanno presi le società di noleggio?

I 40 milioni disponibili per furgoni, piccoli autocarri, pick‑up e camion sono stati prenotati praticamente prima ancora che aprisse la piattaforma, nel senso che le domande erano già pronte, confermando che il mercato attendeva da mesi l’apertura del bando, come sottolineato dalle associazioni come Anfia, Unrae e Motus-e, con i congelamento delle vendite.

Il cosiddetto effetto annuncio, ma allo stesso tempo i concessionari ma anche le società di noleggio hanno ben lavorato per preparare le pratiche.

Bene la quota del 40% elettrico. Ci sono ancora fondi nei prossimi anni

Il dato più interessante riguarda la quota obbligatoria del 40% riservata ai veicoli elettrici, una scelta che garantisce che una parte significativa delle risorse sia destinata ai mezzi a batteria. Un segnale utile, ma non sufficiente: in una fase segnata dal caro carburanti e dalla dipendenza totale dall’estero per diesel e benzina sarebbe servito un intervento più deciso. E l’esaurimento dei fondi in poche ore conferma l’interesse per camion e furgoni a batteria.

Per chi ha perso il treno, però, non tutto è compromesso. La misura complessiva vale 180 milioni e sono previste altre annualità, con ulteriori 120 milioni che verranno messi a disposizione. In pratica, chi non è riuscito a prenotare oggi potrà farlo nelle prossime finestre, evitando di restare escluso da un incentivo che, almeno in questa prima tornata, ha mostrato di essere molto atteso dal mercato.

In serata la nota del ministero delle Imprese: «Preannunciata alla fine del 2025, la misura ha raccolto in poche ore numerose pratiche predisposte nei mesi precedenti, frutto dell’attesa maturata dal mercato. Oltre la metà dei contributi è stata abbinata alla rottamazione di un veicolo, favorendo lo svecchiamento del parco circolante, con benefici ambientali immediati».

«Significativo, inoltre, il dato della distribuzione territoriale del beneficio: pur registrando il Nord il maggior numero di domande, il Mezzogiorno si colloca a breve distanza, a conferma di una partecipazione ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale. Positivo, infine, anche l’esito dei primi controlli effettuati dal Dicastero, che non hanno evidenziato fenomeni di accaparramento e confermano l’efficacia della nuova impostazione rispetto alla disciplina precedente».