Riparte la corsa all’Ecobonus a due ruote: 20 milioni in palio

Riparte la corsa all’Ecobonus per le due ruote. In palio 20 milioni. A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

I concessionari potranno fare richiesta degli incentivi attingendo al fondo rifinanziato con 20 milioni, attinti dalla riduzione degli incentivi delle auto Plug-in. La decisione era stata presa il 19 agosto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e diventa operativa da domani, quando la somma sarà caricata sul portale ecobonus.mise.gov.it a disposizione di chi vorrà acquistare un veicolo elettrico a due ruote.

Per ciclomotori e motocicli elettrici il Governo aveva già messo a disposizione 15 milioni, che però si erano rapidamente esauriti. Stessa cifra di 15 milioni di euro è già in bilancio anche per il 2023 e il 2024.

Il nuovo ecobonus da 20 milioni

La misura dell’incentivo è la stessa. L’incentivo per moto e scooter elettrici è per al del 30% del prezzo di listino, fino ad un massimo di 3.000 euro per acquisto senza rottamazione, mentre è del 40%, fino ad un massimo di 4.000 euro, per acquisto con rottamazione di un vecchio veicolo con omologazione compresa fra Euro 0 e Euro 3.

L’ecobonus sarà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto di un mezzo elettrico nuovo, facente parte delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.

Come si vede gli sconti sono generosi, e consentono di allineare l’esborso per due ruote a batteria agli equivalenti termici. Fino all’esaurimento dei fondi 2022, infatti, le vendite di ciclomotori, scooter e moto elettriche si erano impennate, per poi frenare bruscamente negli ultimi tre mesi con l’azzeramento delle risorse.

La ripartenza dell’Ecobonus è di buon auspicio in vista di Eicma 2022. La più importante fiera delle due ruote al mondo si terrà a Milano dal 10 al 13 novembre, con due giorni, 8 e 9 novembre, di anteprima per la stampa.

