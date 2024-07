Ecobonus da rivedere. Era ora, ma speriamo con esiti migliori delle precedenti puntate. Il ministro Adolfo Urso annuncia, finalmente, un piano triennale. Non più attese infinite e bandi all’ultimo minuto, vedi soprattutto bonus wallbox, ma un piano che permetta di programmare vendite e acquisti.

Un miliardo all’ecobonus che finanzia anche i motori inquinanti

E’ ricorrente il ritornello contro gli incentivi sulle auto elettriche, ma del miliardo a disposizione con il fondo Ecobonus alle Bev sono andati solo 250 milioni – includendo taxi e veicoli commerciali – rispetto ai 440 milioni destinati a Euro 6 e plugin che ora, in totale, hanno ancora a disposizione 210 milioni. Non spesi.

Il fondo da 200 milioni per le elettriche si è esaurito in meno di 9 ore. In tanti sono rimasti all’asciutto e non sono state trasparenti le modalità di prenotazione.

Serve programmazione per non mandare in tilt il mercato. Il ministro Urso ha annunciato che al tavolo automotive fissato per il 7 agosto al Ministero delle Imprese “presenteremo le linee di indirizzo dei prossimi piani incentivi, che mi auguro possano essere di durata triennale, per consentire una migliore programmazione nell’acquisto dell’auto da parte dei nostri cittadini consumatori“. Purtroppo c’è quel “mi auguro” che non autorizza ad alzare i calici e brindare.

Un bilancio dell’ecobonus

Il ministro Urso ha fatto l’annuncio a margine dell’assemblea di Assogasliquidi che si è tenuta nella sede del dicastero a Roma. Ha promesso che il 7 agosto farà “un primo consuntivo di successo del piano incentivi che abbiamo realizzato. Le misure hanno tirato, sia per l’elettrico sia per le altre tipologie (a dire il vero ci sono ancora 210 milioni da spendere Ndr). Hanno tirato bene soprattutto a sostegno dei ceti con i redditi più bassi (qui i dati Ndr)“.

Il piano pluriennale era stato chiesto anche da Unrae (Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia): “Il governo indichi al più presto una strategia chiara sui supporti alla transizione, con un orizzonte di 2-3 anni, per consentire a consumatori e imprese di programmare gli acquisti ed evitare che lo stop & go crei ulteriori danni al mercato“.

Fa tristezza pensare all’incentivo per la nautica elettrica – sono solo 3 milioni – approvato nel 2022 e non ancora messo a disposizione dei cittadini che vogliono convertire la barca in elettrico.

