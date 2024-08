Ecobonus “alla francese” per 6 anni. Ma solo dal 2025

Torneranno gli Ecobonus per le auto green (quanto?) ma non torneranno prima dell’anno prossimo. Ed escluderanno veicoli non costruiti in Europa o con componenti non europei.

L’ha anticipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo automotive tenutosi presso il ministero. In ballo ci sono i 5,75 miliardi del fondo automotive istituito nel 2022 e valido per sei anni.

Nel 2025 la cifra è stata però decurtata di 250 milioni dirottati a copertura del decreto coesione. Resteranno quindi 750 milioni per finanziare il prossimo Ecobonus. Dal 2026 al 2030 lo stanziamento è invece di un miliardo all’anno.

Urso: nuovi criteri per privilegiare le auto con quote di made in Italy

«Per quanto il mercato abbia avuto un impulso positivo dall’introduzione dell’ecobonus – ha detto Urso a sindacati, rappresentanti delle imprese, della filiera e enti locali – non si è verificato quell’incremento atteso di produzione in Italia». Anzi: secondo l’Anfia la produzione di auto e veicoli commerciali leggeri in Italia nel primo semestre 2024 è intorno a 300.000 unità, con un calo del 25% sullo stesso periodo del 2023. E per la seconda parte dell’anno non sono previsti volumi in crescita.

Di qui l’idea di imitare i francesi, che da quest’anno incentivano solo la produzione europea. La discussione sui nuovi paletti per l’Ecobonus inizierà in settembre e terrà presenti nuove variabili «come l’impronta ecologica, la cybersecurity e il rispetto dei diritti fondamentali della forza lavoro» ha aggiunto il ministro.

Il nuovo piano pluriennale prevede un bonus maggiore per le auto a più basse emissioni, incentivi a chi rottama veicoli vecchi e inquinanti e ancora bonus sempre più orientato a sostegno delle classi meno abbienti.

Ipotesi Dongfeng: fabbrica in Italia da 100 mila auto all’anno

Durante l’incontro il ministro Urso ha confermato la notizia di trattative in corso con alcuni costruttori cinesi interessati ad investire in un impianto produttivo in Italia. In particolare, secondo le anticipazioni di Reuters, quelle più avanzate sarebbero con Dongfeng Motors. Il colosso cinese con sede a Wuhan vorrebbe produrre in Italia circa 100 mila veicoli elettrici per il mercato europeo. Le trattative sono state confermate dalla responsabile delle attività europee, Qian Xie. Ne avrebbe parlato anche la premier Giorgia Meloni nella sua visita a Pechino, conclusa con la firma di tre protocolli di intesa i cui contenuti sono rimasti riservati.

Dongfeng Motors è una delle prime tre case automobilistiche cinesi (leggi anche). Oltre a produrre auto termiche Peugeot e Citroen a in Cina (detiene ancora una quota dell’1,4% del capitale Stellantis), collabora anche con Honda e Nissan. Nel 2017 è arrivata a vendere 2,83 milioni di veicoli, ma la flessione delle motorizzazioni a benzina in Cina l’ha fortemente penalizzata tanto che lo scorso anno ha consegnato solo 1,72 milioni di pezzi, con un calo del 38%.

Con il nuovo brand Voyah, Donfeng pronta allo sbarco sul mercato italiano

Sta lanciando solo ora i suoi modelli in Italia, con il nuovo brand Voyah. Sarà presente con uno stand al Salone dell’Auto di Torino. Ha convocato una conferenza stampa per il 13 settembre preannunciando “importanti novità”.

Negoziati sarebbero in corso anche con altri produttori, tra cui Byd e Aiways.

Ai candidati cinesi il governo italiano offre la disponibilità di alcuni siti industriali dismessi, soprattutto al sud, e una eventuale compartecipazione di minoranza dello Stato e di una cordata di aziende italiane della componentistica.

