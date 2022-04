Ecobonus a due ruote: ok, il prezzo è giusto

Deludenti per le auto, gli Ecobonus 2022 sono generosi per le due ruote elettriche. Perciò il positivo trend di mercato (+67% anche nei primi tre mesi di quest’anno) potrebbe addirittura rafforzarsi. E’ l’auspicio di Confindustria ANCMA che ha diffuso i dati sulle immatricolazioni di marzo e del primo trimestre 2022.

Se la primavera delle due ruote a motore, termico ed elettrico, inizia con un debole incremento (+ 0,23% nonostante il -2,9 di marzo), il solo settore dei motocicli e dei ciclomotori a batteria prosegue la sua avanzata. In marzo sono stati immatricolati 1.486 veicoli (+66,22% sullo stesso mese dell’anno scorso) e nei primi tre mesi 3.424 (+67,27% sul 2021). Non è stagione di picco per le due ruote e si attende il prossimo trimestre per una controprova.

Ma alla luce del generoso Ecobonus annunciato per le due ruote alla spina, gli addetti ai lavori ostentano un deciso ottimismo: «Ora o mai più _ dicono _. Il momento di spingere sulle due ruote elettriche è questo».

I fondi a disposizione sono di 90 milioni di euro per il triennio 2022-2024 e saranno ripartiti egualmente tra moto elettriche e moto tradizionali.

Ma per le moto tradizionali è previsto un contributo massimo del 40% con un tetto a 2.500 euro e solo in presenza di rottamazione di una moto fino a Euro 3. Mentre per le elettriche il bonus sarà del 30% e fino a 3.000 euro anche senza rottamazione, e del 40% fino a un massimo di 4.000 euro con rottamazione.

L’innalzamento del contributo massimo concesso dovrebbe finalmente lanciare il segmento delle elettriche medio alte, classificate come motocicli. Vale a dire scooter elettrici assimilabili a 125-250 cc, quindi adatti anche a utilizzi extra urbani, e moto vere e proprie. Ormai il mercato ne propone diversi, tutti con prezzi di listino attorno ai 10.000 euro. Con l’Ecobonus sfruttato al massimo, l’esborso finale non si discosterà molto dall’equivalente con motore a scoppio.

