Ecobonus, il ministero delle imprese dopo un mese diffonde i numeri. Intanto restano ancora non spesi ben 240 milioni: 95 per le plugin, 143 per le termiche. L’ecobonus ha giovato alle vendite: +15% a giugno.

Tutti i dati sulle auto elettriche, il 39% con rottamazione

A 30 giorni dal bonus il ministero presenta i numeri – alcuni già noti – relativi al bilancio dell’ecobonus per l’elettrico. Ecco: “In meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, sono esauriti gli oltre 200 milioni di euro stanziati“.

“Il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3“. Vuol dire che si è preso il contributo minimo. Nel totale, considerando anche le auto termiche, l’80% delle prenotazioni prevede una rottamazione.

Il bilancio ministeriale continua. “Il 61,7% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 25,9% relativo a soggetti con basso ISEE, per un valore di bonus pari al 35,6% del totale prenotato“.

Ecobonus imprese: il 90% è andato all’autonoleggio

Per quanto riguarda “il restante 38,3% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio“.

Questo dato si può leggere in positivo sul lato ambientale e sanitario: si tratta di veicoli a forte percorrenza chilometrica e in zone densamente popolate.

Il ministero conferma l’effetto positivo degli incentivi sulle vendite. “A giugno 2024 il mercato auto italiano è ripartito con un rialzo a doppia cifra (+15% rispetto a giugno 2023) sulla spinta del nuovo ecobonus“.

Taxi, l’elettrico fa il pieno: 152 su 155

Per veicoli da destinare a servizio taxi o noleggio con conducente i ministro offre le prime elaborazioni dati: “Sono stati prenotati bonus per 2,1 milioni, a fronte uno stanziamento complessivo di 20 milioni“.

“Dal 17 di giugno, giorno di apertura della piattaforma dedicata, sono 155 le prenotazioni di vetture, di cui 152 elettriche“. Anche qui partita senza storia a favore delle emissioni zero.I

Il ministero: Stellantis al 30,2% del mercato, terza e quarta nella top ten delle elettriche

Non manca l’elettrico nella top 10 dei modelli venduti: “Fiat Panda, Dacia Sandero, Citroen C3, Lancia Ypsilon, Jeep Avenger, Fiat 500, Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Tesla Model 3 e Toyota Yaris“.

L’analisi ministeriale è incentrata su Stellantis: “Le immatricolazioni sono salite a +10,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una quota di mercato del 30,2%. Cinque i modelli del Gruppo rientrati nella top ten mensile: Fiat Panda (prodotta a Pomigliano), Citroen C3, Lancia Ypsilon, Jeep Avenger e Fiat 500″.

La citazione sulle elettrificate del gruppo: “Tra le PHEV Jeep Renegade (prodotta a Melfi) al decimo posto nella classifica delle più vendute nel primo semestre. Tra le elettriche, invece, Jeep Avenger risulta il terzo modello più venduto in Italia nello stesso periodo, seguito da Fiat 500 (prodotta a Mirafiori) al quarto posto“.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –