Ecobonus 2025: ripartono gli incentivi per le moto elettriche

Attesa finita: da oggi, 18 marzo 2025, riaprono ufficialmente le prenotazioni per accedere agli incentivi statali sull’acquisto di ciclomotori, motocicli e quadricicli elettrici. Ecobonus disponibile fino ad esaurimento scorte.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato la riattivazione della piattaforma dell’Ecobonus, mettendo a disposizione nel 2025 risorse totali per 30 milioni di euro, che potranno essere utilizzate dai concessionari per prenotare i contributi relativi agli ordini dei propri clienti.

Gli incentivi sono destinati a moto, scooter, quadricicli nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, senza limiti di potenza, con contributi differenziati in base alle emissioni e alla presenza di un veicolo da rottamare.

Sconti fino a 40% sul nuovo elettrico o ibrido

I criteri per le agevolazioni sui veicoli elettrici o ibridi seguono le stesse “regole” degli ultimi anni. Il contributo statale prevede sconti del 30% sul prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, che salgono al 40% (max 4.000 euro) in caso di contemporanea rottamazione di un veicolo di classe da Euro 0 a Euro 3 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei suoi familiari conviventi).

Per accedere agli incentivi non si deve fare nulla di particolare: la riduzione viene applicata direttamente sul prezzo di acquisto. Spetta ai concessionari registrarsi sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it e prenotare i contributi secondo le procedure indicate.

I nuovi contributi moto e scooter 2025 sono già prenotabili e si possono applicare sugli acquisti effettuati dal 1° gennaio di quest’anno.

La misura resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse disponibili, comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

