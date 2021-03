Ecoboat Race per adolescenti, il 13 giugno a Pescara

Eco-zattere per eco-ciurme per l’eco regata dell’Adriatico: Ecoboat Race. Una manifestazione che coinvolge gli adolescenti per introdurli alla mobilità sostenibile.

L’evento si terrà a Pescara il 13 giugno mentre le premiazioni sono fissate per il 20 all’interno di ECOMOB EXPO VILLAGE 2021. L’evento fieristico dedicato alla mobilità sostenibile.

Un progetto dedicato alle scuole secondarie abruzzesi

Ecoboat Race punta a coinvolgere e sensibilizzare gli adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi. E ci sarà un elemento formativo. La manifestazione sarà infatti preceduta da alcune ore di formazione on-line dedicate all’economia circolare, in particolare al riuso e al rispetto per l’ambiente. Un modulo realizzato in collaborazione con Legambiente Abruzzo.

Le scuole aderenti non sosterranno alcun costo e dovranno formare una o più eco-ciurme, che in modalità extrascolastica si dedicheranno nella progettazione e realizzazione delle eco-zattere esclusivamente con materiale di riciclo.

Le Eco-ciurme di Ecoboat Race

Vediamo le regole: ogni scuola dovrà formare una o più eco-ciurme composte da almeno 8 alunni. Il team si occuperà della progettazione e della costruzione, in modo autonomo, della eco-zattera seguendo le regole e le indicazioni date dalla direzione dell’organizzazione. Lo stesso team deciderà, quanti e quali dello stesso saranno parte dell’equipaggio che dovrà governare la eco-zattera nella regata.

Il 13 Giugno in acqua con le eco-zattere

L’appuntamento è fissato per domenica 13 giugno, nel tratto di spiaggia libera adiacente la Nave di Cascella a Pescara, quando verrà allestito il Village che accoglierà i ragazzi delle scuole partecipanti e dopo alcune attività collaterali si procederà con la regata. La premiazione è fissata per domenica 20 giugno in occasione della giornata conclusiva dell’Ecomob Expo Village 2021 quando le scuole verranno premiate da organizzatori, partner e sponsor.

Informazioni per partecipare

L’organizzazione fa sapere che la progettazione e costruzione delle eco-zattere sarà supervisionato costantemente. Per partecipare all’evento – sostenuto da Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Legambiente Abruzzo e con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente – bisogna collegarsi al sito internet di Ecoboat Race dove si trovano i riferimenti dell’organizzazione.

