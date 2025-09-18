Eco Score negli incentivi? No di costruttori e concessionari

Eco Score negli incentivi? No secco di costruttori e concessionari, con una lettera congiunta inviata al ministro Pichetto Fratin (foto sopra).

Un punteggio che considera solo produzione e trasporto, non il ciclo di vita

I costruttori riuniti nell’UNRAE e Federauto (Federazione Italiana Concessionari Auto) hanno inviato una protesta al Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin. Chiedendo di non inserire il criterio di punteggio ambientale (c.d. “Eco Score”) nel nuovo programma di incentivi per veicoli elettrici previsto dal PNRR. Secondo le due Associazioni, la ventilata adozione del modello francese di Eco-score, che considera solo la fase di produzione e trasporto dei veicoli, senza includere l’intero ciclo di vita, sareebbe inopportuna. Oltre che discriminatoria e controproducente. “Dalle analisi emerge che l’applicazione automatica del sistema francese comporterebbe l’esclusione di numerosissimi modelli disponibili nei listini delle case costruttrici“, si legge in una nota. “Riducendo drasticamente la scelta per consumatori e aziende, e mettendo a rischio la capacità di spesa delle risorse stanziate (quasi 600 milioni di euro). Inoltre, un vincolo di tal genere presterebbe il fianco a discriminazioni difficilmente sostenibili sul piano tecnico e giuridico.

Eco Score negli incentivi? “Si escluderebbe il 66% dei modelli”

Nella media del mercato BEV, secondo le due associazioni, i modelli potenzialmente esclusi rappresentano il 66,5% del totale immatricolato nel 2025. “Ma la situazione delle singole Case risulta fortemente eterogenea”, si legg ancora. “Si va da operatori che non subirebbero alcuna decurtazione ad altri che vedrebbero completamente azzerata la propria offerta di prodotto incentivata. Generando così una chiara distorsione della libera concorrenza. Le conseguenze sarebbero fortemente negative non solo per gli acquirenti, ma anche per concessionari, officine, fornitori e componentisti, con i relativi inevitabili effetti sull’occupazione. Un sistema di Eco-score ambientalmente efficace e legalmente inoppugnabile richiederebbe una radicale revisione dello schema francese, con tempistiche incompatibili con le esigenze del mercato e gli obiettivi del Ministero stesso“. Per questo motivo, UNRAE e Federauto invitano il Ministro a non introdurre l’Eco-score. E sollecitano l’attivazione urgente della piattaforma informatica SOGEI per consentire al più presto l’avvio delle prenotazioni dei bonus.

