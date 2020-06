Echo 3, elettrico e a tre ruote con autonomia 80 km

Echo 3: arriva dal Colorado la macchinetta elettrica a tre ruote, con 80 km di autonomia. La produce Echo3 Energy (qui il sito), per spostarsi in città.

Echo 3: tre posti, velocità massima 56 km/h

Diciamolo subito: finora i veicoli a tre ruote non hanno avuto un grande successo, sia che si trattasse di scooteroni, sia che si trattasse di macchinette. Ci ha provato anche la Piaggio, con scarsa fortuna. Ma l’elettrico sembra avere ridato coraggio a chi crede in questa soluzione per le piccole auto, soprattutto negli Stati Uniti. Ricordiamo tra tutti l’esempio di una macchinetta sportiva a tre ruote, la Sondors (guarda l’articolo), progettata da Studio Torino. La Echo 3 dichiara una velocità massima di 56 km/h e una batteria che può essere ricaricata in 4 ore con una normale presa di casa. I posti sono tre, uno davanti e due dietro.

“Questo piccolo veicolo è utilissimo nell’uso quotidiano“, assicura il presidente di Echo 3, Rex Albeisen, “È facile da guidare, da manovrare e parcheggiare nelle aree più congestionate. È utile per l’ambiente e per le vostre tasche”. Albeisen ricorda che anche negli Stati Uniti gli spostamenti medi quotidiani non vanno oltre I 25-26 km. E quindi il range dell’Echo 3 Energy ha un’autonomia più che sufficiente per coprirli.

Il listino negli Usa parte da 6.995 dollari

Il prezzo? Il listino negli Usa parte da 6.995 dollari, pari a circa 6.200 euro. La Echo 3, basata a Denver, è uno spin-off di Tread Global, un’azienda fondata 10 anni fa, specializzata in test di sicurezza e sviluppo-prodotti. Del progetto della macchinetta a 3 ruote si è occupato personalmente il fondatore di Tread Global, Jeremiah Buck: “È un lavoro durato molti anni“, spiega ora Buck, “i nostri punti fermi sono stati tre parole: Efficient-Electric-Energy“. L’azienda del Colorado spera che diventi un veicolo di uso comune nei car sharing cittadini, da noleggiare a chi arriva nelle stazioni o negli aeroporti delle grandi città. Con costi orari contenuti e la possibilità di muoversi (al coperto) a velocità accettabili.

