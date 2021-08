Eccovi la furbastra della BMW ibrida plug-in

Eccovi un’edificante storia, con prove documentate, di come una furbastra di mezza tacca riesca a sfruttare tutto, ma proprio tutto, il peggio di una lussuosa BMW ibrida plug-in.

Città deserta, colonnina occupata

Bologna, 12 agosto 2021, ore 16,45. Con 36 gradi all’ombra e in piena settimana di Ferragosto la città è quasi deserta. In via Zanolini, proprio a ridosso del centro storico, sarà occupato si è no il 50% dei parcheggi a pettine con parcometro, che sono almeno un centinaio.

Stiamo passando a piedi, boccheggiando per il caldo e facendo lo slalom tra i rari sprazzi d’ombra del viale alberato che parte da Porta San Vitale e conduce verso la ex stazione Veneta fino all’ospedale più grande d’Italia, il Policlinico Universitario Sant’Orsola. Sul lato sinistro c’è una colonnina quick di Enel X.

La pensata della furbastra

Ci colpisce una signora sulla cinquantina che armeggia con il suo cavo di ricarica. E’ connesso a una BMW X1 ibrida plug-in. L’altro capo lo sta collegando alla colonnina. Con grande impaccio, sembra, e con il cellulare nell’altra mano. Siamo tentati di chiederle se ha bisogna di aiuto, ma non lo facciamo.

Ripassiamo da via Zanolini, stessa colonnina, ma un’ora e mezzo dopo. La BMW X1 è ancora collegata. Strano, pensiamo: con una batteria da soli 9,7 kWh di capacità, dovrebbe essere carica da un pezzo.

Quella ricarica mai nemmeno iniziata

Ed ecco la scoperta: il display della colonnina indica: Stand by, 00,00 kWh caricati. E sotto l’invito ad avviare la ricarica. I cavi sono innestati, ma il rifornimento non è mai stato avviato. Della furbastra della ricarica, nemmeno l’ombra.

Il nostro parere

Abbiamo sempre pensato che le ibride plug-in siano di fatto un compromesso al ribasso, quasi un assurdo. Classificate come auto a bassissime emissioni di CO2, e come tali generosamente incentivate, sulla carta emettono meno di 60 g/km. Ma le emissioni effettive dipendono da come le si usa. Possono essere “green” se viene sfruttata tutta l’autonomia elettrica della batteria, o essere più sporche delle Ice se il conducente sfrutta prevalentemente il motore termico. Così è se vi pare, verrebbe da dire.

Quando l’abbiamo scritto, riportando tra l’altro dati di gestori di flotte che li hanno tutti meticolosamente registrati, siamo stati sommersi di critiche, proteste, a volte insulti. Ciononostante, abbiamo sempre pensato che sì, forse per pigrizia o inesperienza molti possessori di queste auto non fossero proprio attentissimi a minimizzare i consumi e che tanti si lasciassero un pò prendere la mano dall’abitudine del brum brum, soprattutto con l’auto di servizio pagata dall’azienda. Ma pur sempre in buona fede.

Miseria e inciviltà

Quel che abbiamo visto con i nostri occhi, proprio ieri, dimostra che può anche essere vero il contrario. Questa furbastra della ricarica non si limita ad intascare a sbafo l’Ecobonus, pur senza la minima intenzione di percorrere un solo km in elettrico. Ma addirittura sfrutta il mascheramento del cavo per posteggiare a sbafo nello stallo di ricarica. Non attiva la ricarica e non incamera nemmeno mezzo kWh perchè così può sfruttare la sosta gratuita a piacimento, senza pagare la penale prevista dal tariffario Enel X se si continua ad occupare lo stallo a ricarica terminata. Impedisce ad altri l’accesso della colonnina pur avendo attorno decine di posti liberi alla modica cifra di 2 euro all’ora. Più pitocca di così non si può.

Usare il vezzeggiativo di furbetta ci sembra riduttivo per chi tanto si è impegnato a pianificare questo miserabile abuso dall’alto di un’auto come la BMW X1 ibrida plug-in che costa di listino 49.150 euro (prezzo base) con un’autonomia di 45-57 km in elettrico puro. Più che sufficienti a coprire il tragitto del suo giro in centro per un ape con l’amica o lo shopping quotidiano.

Un solo rammarico: obblighi di privacy ci costringono a cancellare la targa, togliendoci il gusto di sputtanarla a dovere.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—