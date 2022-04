Eccovi Aspark Owl, “giapponese” made in Torino da 420 km/h

Aspark Owl significa questo: accelerazone 0-100 in 1,72 secondi, 420 km/h di velocità massima potenziale, prezzo vicino ai 3 milioni di euro. Non è un progetto sulla carta e nemmeno un concept. E’ un’auto elettrica reale, marciante e già sul mercato. La vende una società giapponese, Aspark, ma è al 100% Made in Italy, progettata e prodotta sartorialmente dalla Manifattura Automobili Torino. L’abbiamo vista a E-Tech Europe 2022, la fiera bolognese della componentistica per poeertrain elettrici.

Manifattura Automobili Torino (MAT) è un’azienda giovane (nasce nel 2014) ma con un patrimonio immenso di saperi. L’ha fondata infatti l’ingegner Paolo Garella, nome illustre dell’automotive come responsabile dei Progetti speciali Pinifarina dove firmò auto che hanno fatto la storia. Quelle, per esempio, del Sulltano del Brunei.

«MAT nasce come luogo in cui i progetti speciali automotive diventano realtà _ ci spiega il figlio Riccardo _. Quindi azienda molto flessibile specializzata in tutto quello che è particolare: bassissimi numeri, altissime performancesces e caratteristiche uniche, dalle one off alle serie limitatissime. Siamo in grado di concepire, sviluppare, ingegnerizzare e produrre delle vetture complete». Tra queste la New Startos.

Aspark Owl è il debutto ufficiale di MAT nella trazione elettrica. E’ stata commissionata dal gruppo giapponese di ingegneria e progettazione Aspark con un obiettivo preciso: realizzare una vettura elettrica in grado di passare da 0 a 100 kmh in meno di due secondi, e partendo da un design dato. Stile, per la verità, molto più vicino ai gusti e alla cultura automobilistica giapponese, che non a quella italiana.

«Questo è il risultato _ dice Riccardo Garella _. Abbiamo mantenuto lo stile, molto spinto culturalmente, apportando solo piccole modifiche per la visibilità, l’accessibilità e gli interni. Abbiamo anche sostituito l’ala posteriore fissa con un’ala mobile. Partendo dalle caratteristiche tecniche e dalle performances richieste, abbiamo ingegnerizzato tutto. Sia la parte telaistica, le sospensioni e la meccanica, sia il powertrain, il body engineeringin, l’infotainment e la parte di guida».

Aspark Owl ha quattro motori elettrici che azionano ogni ruota, con 369 kW di potenza ciascuno per una potenza comlessiva di circa 2.000 Cv. Ogni motore è gestito da un inverter. Sull’assale anteriore ogni motore è collegato alla ruota da un riduttore, mentre su quello posteriore da due cambi a due marce. Spiega Garella: «Il concetto è che la macchina viaggia normalmente in seconda. Quando invece si vuole l’accelerazione da record si innesta una procedura di sicurezza che inserisce la prima, aumentando la coppia».

L’accelerazione da record, come abbiamo visto, è di 1 secondo e 72 centesimi da 0 a 100 km/h. La velocità massima raggiunta nello stesso circuito è stata di 365 km/h. «Ma montavamo gomme Michelin di serie e il rettilineo non consente di sviluppare per intero le potenzialità velocistiche di questa auto. Le nostre proiezioni indicano che con gomme speciali e su una pista da record Aspark Owl è in grado di raggiungere 420 km/h»

La tecnologia proprietaria Advanced Lodge Control e il software sviluppato da MAT, applicati a questa vettura, consentono di gestire tutta la parte di controllo di trazione su ogni singola ruota.

«Con queste soluzioni puoi fare veramente ogni cosa, perfino mettere la macchina di traverso da fermo. Insomma, Aspark è un prodotto divertente da guidare» assicura Riccardo,

Lo sviluppo ha richiesto grosso modo due anni, la realizzazione nella piccola officina “sartoriale” di MAT, poco più di un mese. Finora sono stati prodotti 5 esemplari, tutti consegnati ad Aspark che li commercializza «a un prezzo che va da 2,5 e 3 milioni di euro». MAT è in grado di produrne altri, «compatibilmente con le crescenti difficoltà a reperire la componentistica in piccolissima scala e in parte prodotta su specifiche e validazione nostre».

La batteria da 69 kWh a 800 volt è assemblata internamente, con celle cilindriche. Nel ciclo standard WLTP garantisce un’autonomia di 250 km. Made in Italy è anche tutto il telaio in carbonio, realizzato in un unico frame, per un peso totale della vettura in assetto di marcia di 1.950 kg.

«E’ la nostra prima auto elettrica. Ci siamo fatti un know how molto importante: ora l’ applicheremo ad altri progetti elettrici, che annunceremo a breve» assicura Riccardo Garella. L’esposizione a E-Tech è la seconda uscita ufficiale di Aspark Owl, dopo quella di poche settimane fa al VTM di Torino.

